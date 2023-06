ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ 5 ഷോപ്പിങ് മാളുകൾ ഇതാ

നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏതാണ്ടെല്ലാ വസ്തുക്കളും ഒരു കുടക്കീഴിൽ അണിനിരത്തുന്ന ഷോപ്പിങ് മാളുകൾ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഇടം തന്നെയാണ്. കേരളത്തിലും മാൾ സംസ്കാരം വ്യാപിക്കുന്നു. പല രാജ്യങ്ങളിലും ഷോപ്പിങ് മാളുകൾ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് കൂടിയാണ് ഇന്ന്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചില ഷോപ്പിങ് മാളുകളെ പരിചയപ്പെടാം.

1. ദുബായ് മാൾ- യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ്

ദുബായുടെ ഹൃദയഭാഗത്താണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാളായ ദുബായ് മാൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഹൈ-എൻഡ് ഫാഷൻ ബ്രാൻഡുകൾ, ലക്‌ഷ്വറി ആഭരണങ്ങൾ, ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്, ഗൃഹാലങ്കാരങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 1,200-ലധികം സ്റ്റോറുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. 12 മില്യൻ ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ റീട്ടെയിൽ സ്ഥലം. ഷോപ്പിങ് മാത്രമല്ല, 22 സ്‌ക്രീൻ സിനിമാ തിയറ്റർ, അക്വേറിയം, വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി പാർക്ക്, ഇൻഡോർ തീം പാർക്ക്, ഒളിംപിക്‌സിന് നിർമിക്കുന്നയത്ര വലുപ്പമുള്ള ഐസ് റിങ് എന്നിവയും ഇവിടെയുണ്ട്. 200-ലധികം റസ്റ്ററന്റുകൾ, കഫേകൾ, വൈവിധ്യമാർന്ന ഡൈനിങ് ഓപ്ഷനുകൾ അങ്ങനെയെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടമായ ബുർജ് ഖലീഫ മാളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

2. ഗോൾഡൻ റിസോഴ്സസ് മാൾ- ബെയ്ജിങ്, ചൈന

ഗോൾഡൻ റിസോഴ്സസ് മാൾ Image Credit : .Wikipedia

ഗോൾഡൻ റിസോഴ്‌സസ് മാൾ അഥവാ ജിൻ യുവാൻ, ചൈനയിലെ ബെയ്ജിങ്ങിലെ ഒരു വലിയ ഷോപ്പിങ് കേന്ദ്രമാണ്. 6 ദശലക്ഷത്തിലധികം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാളുകളിൽ ഒന്നാണ്. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വസ്ത്ര ബ്രാൻഡുകൾ, ആഡംബര ആഭരണങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഗൃഹാലങ്കാരങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ആറ് നിലകളിലായി 1,000 ഷോപ്പുകളുണ്ട്. ഷോപ്പിങ്ങിന് പുറമെ സിനിമാ കോംപ്ലക്‌സ്, സ്കേറ്റിങ് റിങ്, കുട്ടികൾക്കുള്ള കളിസ്ഥലം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വിനോദ ഓപ്ഷനുകൾക്കൊപ്പം നൂറിലധികം റസ്റ്റോറന്റുകളും കഫേകളും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ബെയ്ജിങ് സന്ദർശിക്കുന്ന ഏതൊരാളും തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഗോൾഡൻ റിസോഴ്‌സ് മാൾ.

3. എസ്എം മെഗാമാൾ- മഡലുയോങ്, ഫിലിപ്പീൻസ്

എസ്എം മെഗാമാൾ. Image Credit : .Wikipedia

തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാളുകളിൽ ഒന്നാണിത്, മൊത്തം വിസ്തീർണ്ണം 5.5 ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി. ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് സ്റ്റോർ, ഒരു സൂപ്പർമാർക്കറ്റ്, രാജ്യാന്തര, പ്രാദേശിക ബ്രാൻഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ 1,000 ത്തിലധികം ഷോപ്പുകൾ എന്നിവ മാളിൽ കാണാം. സ്കേറ്റിങ് റിങ്, ആർക്കേഡ്, ഒരു ഐമാക്സ് തിയറ്റർ, സിനിമാ കോംപ്ലക്സ് എന്നിവയുമുണ്ട്. പ്രാദേശിക, രാജ്യാന്തര വിഭവങ്ങൾ വിളമ്പുന്ന 200ലധികം റസ്റ്ററന്റുകളും ഫുഡ് സ്റ്റാളുകളും മെഗാമാളിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

4. സെൻട്രൽ വേൾഡ്- ബാങ്കോക്ക്, തായ്‌ലൻഡ്

സെൻട്രൽ വേൾഡ്. Image Credit : .Wikipedia

തായ്‌ലൻഡിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഷോപ്പിങ് മാളാണ് സെൻട്രൽ വേൾഡ്. 6.5 ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാളുകളിൽ ഒന്നാണ്. ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് സ്റ്റോർ, ഒരു സൂപ്പർമാർക്കറ്റ്, രാജ്യാന്തര, പ്രാദേശിക ബ്രാൻഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ 500 ലധികം സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവ മാളിലുണ്ട്. ഷോപ്പിങ്ങിന് പുറമെ കരോക്കെ സെന്റർ, ബൗളിങ് ആലി, സ്കേറ്റിങ് റിങ്, സിനിമാ കോംപ്ലക്സ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ വിനോദ ഓപ്ഷനുകളും കാണാം.

5. ഇസ്താംബുൾ സെവാഹിർ- ഇസ്തംബുൾ, തുർക്കി

ഇസ്താംബുൾ സെവാഹിർ. Image Credit : .Wikipedia

തുർക്കിയിലെ ഇസ്തംബുൾ നഗരമധ്യത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ഷോപ്പിങ്, വിനോദ സമുച്ചയമാണ് ഇസ്തംബുൾ സെവാഹിർ. 3.5 ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഇത് യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാളുകളിൽ ഒന്നാണ്. ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് സ്റ്റോർ, ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ്, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ബ്രാൻഡുകളുടെ വിശാലമായ സെലക്ഷൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 300-ലധികം ഷോപ്പുകൾ മാളിനുണ്ട്. ടർക്കിഷ്, രാജ്യാന്ത വിഭവങ്ങൾ വിളമ്പുന്ന അറുപതിലധികം റസ്റ്ററന്റുകളും കഫേകളും മാളിൽ കാണാം. സമകാലികവും പരമ്പരാഗതവുമായ രീതിയിൽ നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന ഇസ്തംബുൾ സെവാഹിറിന്റെ അതിശയകരമായ വാസ്തുവിദ്യയാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്ന്. മാളിനകത്തുള്ളത് കൂടാതെ, കോംപ്ലക്സിന് ചുറ്റുമായി 100 കണക്കിന് കഫേകളും റസ്റ്ററന്റുകളുമാണ് അണിനിരന്നിരിക്കുന്നത്. നഗരത്തിലെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും സ്വദേശികൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടങ്ങളാണ് ഇവ. ഇസ്തംബുൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ഏതൊരാളും തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഇസ്തംബുൾ സെവാഹിർ.

