സെപ്റ്റംബർ 2009

യംഗ്ഫ്രോ പർവത ശിഖരം തേടിയുള്ള യാത്രയുടെ പിറ്റേന്ന് ഇന്റർലാക്കൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും തീവണ്ടിയാത്ര തുടർന്നു. പാതയുടെ ഇടതുവശത്ത് ബ്രിയൻസ് തടാകത്തിന്റെ നീലിമ. രണ്ടു ദിനം മുമ്പ് ഞാൻ കുറേനേരം അതിനരുകിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. മരത്തിൽ പണിതെടുത്ത വിലകൂടിയ കരകൗശല ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ട ബ്രിയൻസ് പട്ടണത്തിനു മുകളിലൂടെ ട്രെയിൻ പാഞ്ഞു പോയി. ലുംഗെൺ, ഗിസ്വിൽ ഗ്രാമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അകലെ സാഷെയ്ൻ തടാകത്തിന്റെ പ്രശാന്തമായ പരപ്പ്. ഒരു മണിക്കൂറിനു ശേഷം ട്രെയിൻ ലുസേൺ തടാക നഗരത്തിൽ കിതച്ചുനിന്നു. സഞ്ചാരികൾക്ക് പ്രിയമുള്ള ഇടം, പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് ഇറങ്ങുന്നില്ല. സൂറിച്ചിൽ പോയി നാളെ തിരിച്ചു വരാം. ഇവിടെ നിന്ന് 45 മിനിറ്റുണ്ട് സൂറിച്ച് നഗരത്തിലേക്ക്. ട്രെയിൻ തടാകതീരം പിന്നിട്ട് ഒരു കുന്ന് കയറി. ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രാമഭംഗി മിഴികളെ അടയാൻ അനുവദിച്ചില്ല. എന്റെ പാനസോണിക് ഹാൻഡിക്യാമിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞു. ഭൂമിയുടെ നിമ്നോന്നതങ്ങളിൽ ചാഞ്ചാടി വാഹനം സ്വപ്നയാത്ര തുടർന്നു.

Lobby of Hotel Courtyard Marriott. Image Credit : Dibin

ഉച്ചയോടെ സൂറിച്ചിൽ. രാജ്യത്തിന്റെ വടക്കു ഭാഗത്ത് സൂറിച്ച് തടാകത്തിന്റെ കരയിൽ പഴമയും പുതുമയും ചേരുന്ന ക്ളാസിക് സിറ്റി. ലോകത്തെ പ്രമുഖമായ ബാങ്കിങ്, ഫിനാൻസ് സെന്റർ. തിരക്കേറിയ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്ന് ഒരു ടാക്‌സി പിടിച്ച്, നേരെ ഹോട്ടൽ കോർട്ട് യാർഡ് മാരിയറ്റിലേക്ക്. സിറ്റി സെന്ററിൽ നിന്ന് എട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്താണ് ഈ ത്രീ സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ, കണ്ടിട്ട് ഫൈവ് സ്റ്റാർ പോലെ. അയർലൻഡിലെ ട്രാവൽ ഏജന്റ് ബുക്ക് ചെയ്തതാണ്; പണം നേരത്തെ അടച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഹോട്ടൽ കണ്ടിട്ട് സംശയം തോന്നി. ഈ യാത്രയിൽ അമ്പത് യൂറോ ദിവസ വാടകയിൽ ഇതിലുമേറെ സൗകര്യം കുറഞ്ഞ ഹോട്ടലുകളിൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞു. എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ? റിസപ്ഷനിസ്റ്റോട് ചോദിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തി. പ്രശ്നമില്ല. സഞ്ചാരപാതയിൽ മറഞ്ഞിരുന്ന മറ്റൊരു അദ്ഭുതമാണ് മാരിയറ്റ്. അതിന്റെ രാജകീയ പ്രൗഢിയിലേക്ക് സ്വാഗതം! ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്രയും ആഢംബരം. എല്ലാം പുതുമ തന്നെ. മുറി തുറക്കാനുള്ള കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് വൈദ്യുത വിളക്കുകൾ തെളിക്കുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ അൽപം സമയമെടുത്തു. മുറിയിൽ കയറിയപ്പോൾ ടിവി സ്ക്രീനിൽ സുന്ദരിയായ ഒരു സ്വിസ് യുവതി.

Dear Mr. Dibin Kallarakkal. It is a pleasure to welcome you at the Courtyard Marriott, Zurich North.

സ്ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞ അക്ഷരങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷമായി. ചായയുണ്ടാക്കാൻ കെറ്റിൽ, തേയില, പാൽ. ചെറിയ ഫ്രിജ്, പക്ഷേ ബിയർ ശേഖരം ഇല്ല. പുറത്തു നിന്നു വാങ്ങണം. വാഷ്റൂം വിശാലമാണ്. ഗ്ളാസ് പാർട്ടിഷൻ, ഒന്നാം തരം ടോയ്ലറ്റ്റീസ്. വെണ്മയുള്ള ബാത് ടവൽസ്. മഞ്ഞ വെളിച്ചമുള്ള മുറി. ടേബിൾ ലാംപ്, ചാരുകസേര. വെള്ളവിരിച്ച ബെഡ്, ബ്ളാങ്കറ്റ്. നല്ല വീതിയുള്ള കട്ടിൽ.

സാമഗ്രികൾ അകത്തു വച്ച് ഞാൻ പുറത്തു പോയി. സിറ്റി ട്രെയിനിൽ കയറി സുറിച്ച് തടാകത്തിന്റെ കരയിൽ പോകാനുള്ള പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ച് നഗര പ്രാന്തത്തിൽ ചുറ്റി നടന്നു. ചെറിയൊരു കടയിൽ നിന്നു കെബാബ് വാങ്ങി. നിരത്തിൽ നടന്നു നീങ്ങുന്ന മനുഷ്യർ, മന്ദഗതിയിൽ പോകുന്ന ട്രാമുകൾ. കുഞ്ഞിനെ ഇരുത്തിയ കാര്യേജ് ഘടിപ്പിച്ച സൈക്കിൾ ചവിട്ടി കടന്നു പോകുന്നവർ. വഴിയരികിലെ മദ്രാസ് കറി ഹൗസിൽ നിന്നു പരിചിത ഗന്ധം, അപ്പുറത്ത് അപ്പോത്തിക്കിരി എന്ന മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ്. ഇറോട്ടിക് സിനിമ മാത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന ഒരു തിയറ്റർ. സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ ബിയർ, വീഞ്ഞ് ശേഖരം. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ പ്രതീകാത്മക സ്ത്രീരൂപമായ ഹെൽവീഷ്യയുടെ (Helvetica) പേരിലുള്ള ഒരു ബിയർ ഞാൻ വാങ്ങി. റോമൻ അധിനിവേശത്തിനു മുൻപ് ഈ പ്രദേശത്ത് വസിച്ചിരുന്ന ഗേലിഷ് ട്രൈബ് ഹെൽവിറ്റിയാണ് പ്രചോദനം. തെരുവിൽ വലിയ കരുക്കളുമായി ചതുരംഗത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെ കാണാം. സായാഹ്നത്തിൽ കാഴ്ക്കാരായി ഷോപ്പിങ് ബാഗ് കയ്യിലേന്തിയ വൃദ്ധർ. ഇരുൾ പരന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഹോട്ടലിലേക്ക് നടന്നു. അൽപനേരം ലോബിയിൽ ചെലവിട്ടു. തുടർന്നു മുറിയിൽ പോയി പുറത്ത് നിന്നു വാങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ബിയർ നുകർന്ന്, നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ സംഗീതത്തിന് കാതോർത്തു. പാൻപൈപ്പിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന ആദിമസംഗീതത്തിന്റെ മാധുര്യം, ദ്രുതതാളങ്ങളുടെ വന്യത. റൂട്ട് മാപ്പ് മറിച്ചു നോക്കി, നാളത്തെ പ്ളാൻ തയ്യാർ. കഴിഞ്ഞ പകലിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ അക്ഷരങ്ങളായി നോട്ട് ബുക്കിൽ കോറിയിട്ട് നിദ്രയിലേക്ക്.

A suburb of Zurich . Image Credit : Dibin

അടുത്ത പ്രഭാതം. മെസ് ഹാളിൽ സമൃദ്ധമായ കോൺടിനെന്റെൽ ബ്രെക്ക്ഫാസ്റ്റ്. പലതരം ബ്രഡ് (വൈറ്റ്, വീറ്റ്, ഹോൾ ഗ്രെയിൻ, ഫ്രഞ്ച് ബഗറ്റ്, ആർട്ടിസാൻ). കൂടാതെ ക്രൊസങ് (പ്ളെയിൻ, ബട്ടർ, ചീസ്, ചോക്കലേറ്റ്. ഹാം), ബേക്കൺ, ടർക്കി, ചിക്കൻ സ്ലൈസ്, വിവിധ തരം ചീസ്, ബെറി, ഒലിവ്. ആപ്പിൾ, മുന്തിരി, ഓറഞ്ച്, മെലൺ, കോൺഫ്ളേക്സ്, ഓട്സ്. ചായ, കോഫി, ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ്. ഒരാൾക്ക് ഒരാഴ്ച തിന്നാനുള്ള വിഭവങ്ങൾ നിരത്തി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുക - അതാണ് മര്യാദ, ചാക്കിലാക്കി കൊണ്ടു പോകാനുള്ള പ്രലോഭനം ഉപേക്ഷിക്കണം. പ്രാതൽ കഴിഞ്ഞ്, ഫ്രൻഡ് ഓഫീസിലെ ഈജിപ്തുകാരനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ ഉന്മേഷത്തോടെ പുറത്തിറങ്ങി. നഗരം സജീവമാകുന്നു. ആകാശം മേഘാവൃതം. ട്രാമിൽ കയറി സൂറിച്ച് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നു - ലക്ഷ്യം ലുസേൺ. മോടിയുള്ള ഡബിൾ ഡെക്കർ ട്രെയിൻ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ ചേതോഹരമെന്നു പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞു പോകും. ജഴ്സി പശുക്കൾ മേയുന്ന കുന്നിൻ ചരിവുകൾ, തടാകം, താഴ്വര, നീലാകാശം. ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ തീവണ്ടി യാത്രാപാതകളിൽ ഒന്ന്!

പശുക്കൾ ഈ ആൽപൈൻ ദേശത്തിന്റെ ഐശ്വര്യമാണ്. പരമ്പരാഗത കർഷകർ മുതൽ സർവ്വകലാശാല ബിരുദം നേടിയവർ വരെ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നു. കൃഷിയും കന്നുകാലി വളർത്തലും ഡിഗ്രി കോഴ്സാണ്. സംരംഭകർ പാലിൽ നിന്നും കലാപരമായി ചീസും വൈറ്റ് ചോക്കലേറ്റും ഉണ്ടാക്കുന്നു. കാൽപനിക ഭംഗിയാർന്ന സ്വിസ് ഫാമുകൾ തേടി ഞാൻ ഇന്ന് പോകുന്നില്ല, ചോക്കലേറ്റ് ഫാക്ടറിയുമില്ല ഈ അജണ്ടയിൽ. പരിമിതമായ സമയത്തിൽ എല്ലാം ഒതുങ്ങില്ല. മറ്റെന്തെല്ലാം കാണാനുണ്ട്.

ബാങ്ക്, വാച്ച്, ചോക്കലേറ്റ്, ചീസ് എന്നിങ്ങനെ പ്രമുഖമായ സ്വിസ് ബ്രാൻഡുകളുടെ നിരയിൽ മറ്റൊന്നു കൂടിയുണ്ട് - സ്വിസ് നൈഫ്. പലമുനകളും ഉപയോഗവുമുള്ള കത്തി.

Lucerne station. Image Credit : Dibin

സമ്മോഹനമായ ടെന്നിസ് കളിക്കുന്ന റോജർ ഫെഡറർ ഈ നാടിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ അംബാസിഡർ. നാടിന്റെ സൗന്ദര്യത്തോടും കാര്യക്ഷമതയോടും കിടപിടിക്കുന്ന കളി. ഫെഡറർ ജനിച്ചു വളർന്ന ബാസെലിലും ഇത്തവണ യാത്രയില്ല. വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമായ ദാവോയും നഷ്ടം. നഷ്ടമാകുന്ന കാഴ്ചകൾ മറന്ന് മുന്നിലെ ദീപ്തമായ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഞാൻ കണ്ണുതിരിച്ചു. അരമണിക്കൂറിനു ശേഷം ലൂസേൺ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിൻ നിശ്ചലമായി.

തടാകക്കരയിലെ കൊച്ചുനഗരമാണ് മധ്യകാല നിർമിതികളും സ്മാരകങ്ങളും നിറഞ്ഞ ലുസേൺ. ഇവിടെ എനിക്ക് അധികം നേരമില്ല. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടുമണിക്കു മുൻപ് നഗര പര്യടനത്തിനായി സൂറിച്ചിൽ മടങ്ങിയെത്തണം. എന്നാൽ ലുസേൺ വിശദമായ അന്വേഷണം അർഹിക്കുന്നു, സമയക്കുറവ് പ്രശ്നമാണ്. കെട്ടിടങ്ങളുടെ പുരാതനത്വം അദ്ഭുതാവഹം. ആധുനിക നിർമിതിയായ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ പ്രകൃതിയോടും പഴമയോടും ലയിച്ച് നിലകൊള്ളുന്നു. അതിനു മുന്നിലെ ഒരു ജലസംഭരണിയിൽ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഹരിതം പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ഞാൻ മറീനയിൽ ചെന്ന് ഒരു ബോട്ടിൽ സവാരി പോയി. യൂറെയിൽ പാസ് ഉള്ളവർക്ക് വേറെ ടിക്കറ്റ് വേണ്ട. സ്വിസ് പതാക പാറുന്ന ജലവാഹനം. ലൈവ് കുക്കിങ് റസ്റ്ററന്റിൽ ലഹരി നുകർന്ന് തടാകക്കരയിലെ മോഹനദൃശ്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ ആവാഹിക്കുന്നവർ. ജലത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന മലനിരകൾ. സ്വച്ഛമായ ഉപരിതലത്തിൽ ഓളമിളക്കി എതിരെ കടന്നു പോകുന്ന യാനപാത്രങ്ങൾ. മറുകരയിലിറങ്ങി മ്യൂസിയങ്ങളിലേക്കു പോകുന്ന സഹയാത്രികർ. അതിന്ന് എന്റെ നഷ്ടം. പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് തിരിച്ചുവന്ന് ഒരു പുരാതന ശേഷിപ്പ് തേടി നടന്നു. അഞ്ചു നൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള ചാപ്പൽ പാലം. അഗ്നിബാധകൾ അതിജീവിച്ച് തലമുറകളെ സാക്ഷിയാക്കി, അതങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. മേൽത്തരം തടിയിൽ വിദഗ്ധമായ കൊത്തുപണികൾ. അങ്ങുയരത്തിൽ പ്രണയികൾ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം വരച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു. പാലത്തിന്റെ കൈവരിയിൽ പൂക്കൂടകൾ, മച്ചിൽ മധ്യകാല ചിത്രങ്ങൾ.

Zurich central station. Image Credit : Dibin

അൽപനേരം കഴിഞ്ഞു മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ ലുസേണിനോട് ഞാൻ വിടചൊല്ലി സൂറിച്ചിലേക്ക് മടങ്ങി. സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ടാക്‌സിയിൽ കയറി സിറ്റി ടൂർ ബസിന്റെ സ്റ്റോപ് ലക്ഷ്യമാക്കി പാഞ്ഞു. അവർ രാവിലെ തുടങ്ങിയ പര്യടനമാണ്. പകുതി ദിനം എനിക്കു കിട്ടും, പകുതി നിരക്കിൽ. ടൂർ ബസിൽ ഒരേയൊരു സീറ്റ് ഒഴിവുണ്ട്. അകത്ത് പല ദേശവാസികൾ, പല ഭാഷകൾ. ബസ് നീങ്ങിത്തുടങ്ങി. ഗൈഡ് ഒരു രസികനാണ്. വീഥികളുടെ ഇരുവശവും ക്ളാസിക് സ്പർശമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ നിരന്നു നിൽക്കുന്നു. തടാകക്കരയിൽ അരയന്നങ്ങളോട് സംവദിക്കുന്നവർ. മെഡീവൽ സ്പർശം ഇപ്പോഴും വിട്ടു പോകാത്ത പഴയ നഗരഭാഗം. ബസ് ഒരു കേബിൾ കാർ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നു നിന്നു. മരത്തലപ്പുകളെ തൊട്ടുതൊട്ടില്ല എന്ന പോലെ ഗൊൻഡോളയിൽ മുകളിൽ കയറി. കുന്നിൻ മുകളിൽ ഒരു ഭോജനശാല.

വ്യൂപോയിന്റിൽ നിന്നാൽ നഗരത്തിന്റെ വിശാലത കാണാം. താഴ്വരയിൽ മൂടൽ മഞ്ഞ് വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഗൈഡിനു പിന്നാലെ ഞങ്ങൾ ഒരു കാട്ടിലേക്ക് നടന്നു. മേലെ ഈറനണിഞ്ഞ ഇലച്ചാർത്തുകൾ, നിശബ്ദതയെ ഉലയ്ക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കാലടികൾ. ഉന്മേഷം നൽകുന്ന തണുപ്പ്, ശുദ്ധവായു, സ്വഛത.

Upper deck of a double-decker train, Zurich to Lucerne. Image Credit : Dibin

ഗൈഡ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ ടോപോഗ്രഫി വിവരിച്ചു. മലയും താഴ്വരയും വനവും സമതലവും തടാകവും നിറഞ്ഞ പ്രകൃതി. ആൽപ്സ് പർവത നിരയുടെ തുണയിൽ നിലനിൽപ് തുടരണമെങ്കിൽ അതീവശ്രദ്ധ അനിവാര്യം. ഒരു കത്തി മുനയിൽ സന്തുലനം ചെയ്തു നിർത്തിയിരിക്കയാണ് ഈ സൗന്ദര്യം. പരിസ്ഥിതി ലോലപ്രദേശത്തെ അതിജീവനത്തിനായി ജനങ്ങളുടെ മനോഭാവത്തിലും ജീവിതരീതിയിലും ചിട്ട ആവശ്യമാണ്. ഇവിടെ ആകെയുള്ള ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനവും വനമാണ്. വ്യവസായിക-ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കു മരം മുറിക്കുമ്പോൾ, അത്രയും വനഭൂമി തെല്ലും കുറയാതെ നിലനിർത്തും. അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ഗൊൺഡോള സമതലത്തിൽ തിരിച്ചിറങ്ങി. ഒരു ഗാർഹിക മേഖല കടന്ന് വാഹനം സൂറിച്ച് തടാകത്തിന്റെ അരികിലെത്തി. ഫെറിയിൽ തടാകം കുറുകെ കടന്ന് ഞങ്ങൾ ഗോൾഡ് കോസ്റ്റിൽ കയറി. ധനികരുടെ രമ്യഹർമങ്ങൾ ധാരാളമുള്ള ഇടം. ഹോളിവുഡ് സെലിബ്രിറ്റികൾക്ക് ഇവിടെ വീടുകളുണ്ട്. സുവർണതീരം കടന്ന് രജതതീരത്ത്. ചേതോഹരമായ ഭവനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പടർന്ന വള്ളിപ്പടർപ്പിൽ മുന്തിരി വിളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ജാലകപ്പടിയിൽ പൂക്കൂടകൾ.

A suburb of Zurich . Image Credit : Dibin

"ഇപ്പോൾ വാഹനം കടന്നു പോകുന്ന തെരുവുകളുടെ അടിയിൽ സ്വിസ് ബാങ്കുകളുടെ രഹസ്യ നിലവറകളുണ്ട്" - ഗൈഡ് സംഭാഷണം തുടർന്നു. ലോകമെമ്പാടും നിന്നുള്ള കള്ളപ്പണം, സ്വർണം, രത്നങ്ങൾ - ഏകാധിപതികളും അഴിമതിക്കാരായ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ധാർമികതയില്ലാത്ത കച്ചവടക്കാരും രാജ്യത്തേയും ജനങ്ങളേയും കൊള്ളയടിച്ച് ശേഖരിച്ചു വച്ച ചോരപ്പണം. നിക്ഷേപകർക്ക് പലിശ കൊടുക്കാതെ നിക്ഷേപത്തിന് ഫീസ് വാങ്ങി നിധി കാക്കുകയാണ് സ്വിസ് ബാങ്കുകൾ. പകരം നിക്ഷേപകരുടെ വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കും. ഈ ബാങ്കുകൾ തടിച്ചു കൊഴുക്കുന്നതല്ലാതെ സ്വത്ത് കൊണ്ടു പോയിട്ടവർക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടോ? നിശ്ചയമില്ല. ഉടമസ്ഥർ പിന്നീട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത നിക്ഷേപങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്;

Medieval wooden bridge. Image Credit : Dibin

അവരുടെ ആയുസ് തീർന്നു പോയി. സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക് നോട്ടിന്റെ സുരക്ഷാ പ്രത്യേകതകൾ ഗൈഡ് വിവരിച്ചു. രാജ്യം യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ അംഗമല്ല. എന്നാൽ കച്ചവട ബന്ധങ്ങളിൽ ഉടമ്പടിയുണ്ട്. അതിർത്തിയിൽ തടസ്സമില്ലാതെ പലരാജ്യങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ഷങ്കൻ വിസയേയും സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് മാനിക്കുന്നു.വിനോദ സഞ്ചാരത്തിന് അത് ഗുണമാണ്.

A suburb of Zurich . Image Credit : Dibin

ജർമൻ ഭാഷയിൽ സ്ട്രാസ്സെ (Strasse) എന്നു പേരുള്ള തെരുവുകൾ കാണാം. കുലീനമായ കെട്ടിടങ്ങൾ, വായുവിൽ പടരുന്ന സംഗീതം, നഗര ജീവിതത്തിന്റെ വൈവിധ്യം. പക്ഷേ അവിടെ ഇന്ന് പോകാനാവില്ല. ഗൈഡഡ് ടൂറിന്റെ ഒരു ദോഷമാണിത്; വരച്ച വരയിൽ നിൽക്കണം. ഏകാന്തനായ ബാക്ക് പാക്കറുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അത് തടസ്സമാകും. അതിനൊരു മറുവശമുണ്ട്. തദ്ദേശവാസിയായ വഴികാട്ടികൾ വിദേശിയെ കാണാ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നയിക്കും, അറിയാക്കഥകൾ പറഞ്ഞു തരും. വാഹനം നീങ്ങവേ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ പഠിച്ച (1896-1900) ഫെഡറൽ പോളിടെക്നിക് സ്കൂൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. എട്ടു വർഷത്തിനു ശേഷം സൂറിച്ച് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഐൻസ്റ്റൈനു വേണ്ടി തിയററ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ നഗരവാസ കാലത്താണ് ലോകചരിത്രം മാറ്റിയെഴുതിയ ആശയങ്ങൾക്ക് ആ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വ്യക്തത നൽകിയത്.

അലൻ ലൈറ്റ്മാൻ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിലൂടെ മറ്റൊരു സ്വിസ് നഗരമായ (ഈ യാത്രയിൽ എനിക്ക് ഒരു സ്റ്റോപ്പോവർ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന) ബേൺ നഗരത്തിലെ തെരുവുകൾ മനസ്സിൽ വിചിത്രമായ ഒരു ചിത്രമായി തെളിഞ്ഞു (Einstein's dreams, 1992).

സമയത്തിന്റെ നിഗൂഢത തേടുന്ന ശാസ്ത്രകാരൻ കാണുന്ന മുപ്പത് സ്വപ്നങ്ങൾ.

വർഷം 1905, വസന്തത്തിന്റെ അവസാനം. സൂറിച്ചിലെ പേറ്റന്റ് ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഐൻസ്റ്റൈൻ സ്പെഷ്യൽ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറിയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ വിചിത്രമായ കിനാവുകൾ കാണാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ മനുഷ്യർ ഒരൊറ്റ ദിവസം മാത്രമാണ് ജീവിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു സ്വപ്നത്തിൽ അവർ എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്നു.

Lucerne - old town. Image Credit : Dibin

അല്ലെങ്കിൽ ലോകാവസാനത്തിന് തയാറെടുക്കുന്നു, അതുമല്ലെങ്കിൽ ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് വീഴുന്നു, സമയത്തിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നു. ഇനിയുമൊരു സ്വപ്നത്തിൽ ഭാവി മുൻകൂർ അറിയാനാവുന്നു, അതുമല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയുടെ മേൽ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതാകുന്നു. സമയം വേഗത നേടുന്നു, മെല്ലെയാകുന്നു, കുത്തിയൊഴുകുന്നു, തിരിയുന്നു, പിന്നോട്ട് പോകുന്നു, പല കൈവഴിയായി പിരിയുന്നു, നിശ്ചലമാകുന്നു. ഈ നോവലിലെ മനുഷ്യർക്ക് തീവ്രമായ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. സമയത്തെ എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തും? യൗവനം നിലനിർത്താൻ, വിലപിടിച്ച ഒരു നിമിഷം എന്നും സൂക്ഷിക്കാൻ. ജീവിതം പൂർണമായി ജീവിക്കുന്നില്ല എന്ന ഖേദം അവർക്ക്, സമയത്താൽ ബന്ധിതർ അവർ.

Employees of Hotel Courtyard Marriott. Image Credit : Dibin

നഗരയാത്ര കഴിഞ്ഞു ഇരുൾ പരന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഹോട്ടലിലേക്ക് മടങ്ങി. നാളെ ഈ നഗരം വിടുന്നു. ബിറ്റർസ്വീറ്റ് ഫീലിങ്. അധികനേരം ഇവിടെയുണ്ടായില്ല. കാണാത്ത കാഴ്ചകൾ ഇനിയുമേറെ. നഗരത്തിന്റെ രാത്രി ജീവിതവും അന്യമായി. പക്ഷേ കിട്ടിയ സമയം കൊണ്ട് കണ്ടതിന്റെ ആനന്ദം എന്നും കൂടെയുണ്ടാകും. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ മുറിയൊഴിഞ്ഞു. പ്രാതലിനായി ചെന്നപ്പോൾ എന്തോ പന്തികേട് തോന്നി. ഈ നാടിന്റെ വിഖ്യാതമായ വൃത്തിയും അച്ചടക്കവും ഒരു കൂട്ടം സഞ്ചാരികൾ പൊളിച്ച് അടുക്കിയിരിക്കുന്നു. സ്ഥാനം തെറ്റിയ മേശകൾ, കസേരകൾ. മേശയിലും നിലത്തും പരന്നു കിടക്കുന്ന ഭക്ഷണശകലങ്ങൾ. തോന്നിയ പോലെ വിതറിയ പ്ളേറ്റുകളും സ്പൂണുകളും. വടക്കേ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഒരു സംഘം കേറി മേഞ്ഞതാണ്. അവർ ഇപ്പോഴും പോയിട്ടില്ല. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ബഹളം കേൾക്കാം. ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ ഈജിപ്തുകാരനും സഹപ്രവർത്തകയും പുച്ഛം കലർന്ന ചിരിയോടെ നിൽക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ സഞ്ചാരികളോട് യൂറോപ്പിലെ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർക്ക് 'നല്ല' മതിപ്പാണ്. ഐൻസ്റ്റൈൻ കണ്ട മറ്റൊരു സ്വപ്നമാകാം എന്നു സമാധാനിച്ച്, എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചെന്ന് വരുത്തി ഞാൻ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നീങ്ങി. ഞായറാഴ്ചയുടെ ആലസ്യം നിറഞ്ഞ നിരത്തിൽ നിന്ന് ട്രാമിൽ കയറി. എട്ട് മണിയോടെ യൂറെയിൽ സർക്യൂട്ടിലെ ട്രെനിറ്റാലിയ ട്രെയിൻ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. മിലാൻ വഴി വെനീസ്.