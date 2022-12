സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കളി കാണുന്നതിനിടെ ഭാര്യയെ മേക്കപ്പിടാൻ സഹായിച്ചു; ഈ വർഷത്തെ മികച്ച ഭർത്താവെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ

അപ്രതീക്ഷിതമായി സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ വിഡിയോകൾ പലപ്പോഴും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും തന്റെ പ്രണയിനിയോട് വിവാഹാഭ്യർഥന നടത്തുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഡിയത്തിനകത്തെ തർക്കമോ എല്ലാമായിരിക്കും ഇത്തരം വിഡിയോകളുടെ ഉള്ളടക്കം. അടുത്തിടെ മേക്കപ്പിടാൻ ഭാര്യയെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവിന്റെ വിഡിയോയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്. ഗുല്‍സാർ സാഹിബ് എന്ന ട്വിറ്റർ യൂസറാണ് വിഡിയോ പങ്കുവച്ചത്.

‘ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഭർത്താവ്’ എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് വിഡിയോ. സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തത്സമയം കളികാണുന്നതിനിടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാര്യയെ മേക്കപ്പിടാൻ സഹായിക്കുകയാണ് ഭർത്താവ്. ഭർത്താവ് കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോണിന്റെ മുൻവശത്തെ ക്യാമറ ഓൺചെയ്ത് അതിൽ നോക്കി മേക്കപ്പിടുകയാണ് ഭാര്യ.

ട്വിറ്ററിലെത്തി മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ വിഡിയോ വൈറലായി. വിഡിയോക്കു താഴെ നിരവധി കമന്റുകളും എത്തി. ഇത്തരം രീതികളോടുള്ള അനിഷ്ടം പലരും പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് താത്പര്യമില്ലായ്മ പ്രകടമാണെന്ന് പലരും കമന്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ, ഇത്തരം റൊമാൻസ് മനോഹരമാണെന്ന് കമന്റ് ചെയ്തവരും ഉണ്ട്.

English Summary: "Husband Of The Year" Helps Wife With Makeup During Live Match