അൽപവസ്ത്ര ധാരണമെന്നു പറഞ്ഞു; റസ്റ്ററന്റിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി: പരാതിയുമായി യുവതി

സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണം നിരന്തരം വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ പേരിൽ സ്ത്രീകൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇരകളാകാറുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വസ്ത്രധാരണത്തെ തുടർന്ന് തനിക്കു നേരിടേണ്ടി വന്ന ദുരനുഭവത്തെ കുറിച്ചു പറയുകയാണ് മിസ് ഫിൻലാൻഡായ എറിക്ക ഹെലിൻ. വസ്ത്രധാരണം അനുചിതമായിരുന്നു എന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് റസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്താക്കിയെന്ന് 2018ലെ മിസ് ഫിൻലാൻഡായ എറിക്ക ഹെലിന്‍ പറയുന്നു. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലായിരുന്നു എറിക്ക തനിക്കു നേരിട്ട ദുരനുഭവം വിവരിച്ചത്.

ബ്രാലെറ്റും മിനി സ്കർട്ടുമായിരുന്നു എറിക്കയുടെ വേഷം. റസ്റ്റോറന്റിൽ സുരക്ഷാ സുഹൃത്തുക്കളോടു സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സുരക്ഷാജീവനക്കാർ തന്നെ വലിച്ചിഴച്ച് പുറത്താക്കിയതെന്നും എറിക്ക ആരോപിക്കുന്നു.

സംഭവത്തെ കുറിച്ച് എറിക്ക പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ: ‘ആ സംഭവത്തിൽ ഞാൻ പകച്ചുപോയി. അയാൾ എന്റെ വസ്ത്രധാരണത്തെ വിമർശിച്ചു. ഞാൻ പ്രതിരോധിച്ചില്ല. റസ്റ്റോറന്റിൽ കയറുന്നതിനു മുൻപ് വസ്ത്രധാരണത്തിൽ നിയന്ത്രണമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ അടുത്ത കടയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വസ്ത്രം വാങ്ങി ധരിക്കാമായിരുന്നു. അനുചിതമായ വസ്ത്രധാരണമാണെന്ന കാരണത്താൽ വരുന്നവരെ അകത്തു കയറ്റാതിരിക്കുന്നത് ആക്ഷേപകരമാണ്. വസ്ത്രധാരണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല. സുരക്ഷാജീവനക്കാരൻ സ്ത്രീ വിരുദ്ധനാണ്.’എറിക്ക പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു.

എറിക്ക ആ വേഷത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളും പങ്കുവച്ചു. ചിത്രത്തിനു താഴെ നിരവധി കമന്റുകളും എത്തി. ഓരോരുത്തർക്കും അവർക്കിഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് പലരും കമന്റ് ചെയ്തത്. അതേസമയം വസ്ത്രം ബിക്കിനി ടോപ്പ് പോലെയുണ്ടെന്ന രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങളും ഉയരുന്നു.

English Summary: I was kicked out of a restaurant over my 'inappropriate' top - I still don't see the problem, it was so disrespectful