കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടി എത്തി; അമ്മയ്ക്ക് സർപ്രൈസായി യൂണിഫോമിൽ സൈനികന്റെ അവസാന സല്യൂട്ട്- വൈറലായി വിഡിയോ

മക്കൾ എത്ര മുതിർന്നാലും അമ്മമാർക്ക അവർ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കും. അവരും അമ്മമാരും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുക. അത് പലപ്പോഴും വാക്കുകൾക്ക് അതീതമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ ആർമി ഓഫിസർ വിരമിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്റെ അമ്മയ്ക്ക് നൽകുന്ന അവസാനത്തെ സല്യൂട്ടിന്റെ വിഡിയോയാണു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്.



മേജർ ജനറൽ രഞ്ജൻ മഹാജനാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ വിഡിയോ പങ്കുവച്ചത്. ബെൽ അടിച്ച് അമ്മയുള്ള വീട്ടിലേക്ക് ആർമി ഓഫിസർ കയറി വരുന്നതിൽ നിന്നാണു വിഡിയോ തുടങ്ങുന്നത്. സോഫയിലിരിക്കുന്ന അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് യൂണിഫോമിൽ മാർച്ച് ചെയ്ത് എത്തുന്ന മകൻ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. തുടർന്ന് അമ്മയും മകനും സ്നേഹത്തോടെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതും വിഡിയോയിൽ ഉണ്ട്.

‘യൂണിഫോം അഴിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനു മുൻപ് അമ്മയ്ക്ക് അവസാനത്തെ സല്യൂട്ട് നൽകുന്നു. അംബാലയിൽ നിന്നും ഡല്‍ഹിയിലെത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു സല്യൂട്ട് നൽകിയത് അമ്മയ്ക്ക് സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു. 35 വർഷം രാജ്യത്തെ സേവിക്കാൻ എനിക്കു പ്രചോദനം നൽകിയത് അമ്മയായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ തയാറാണ്. ’– എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് രഞ്ജൻ മഹാജൻ വിഡിയോ പങ്കുവച്ചത്.

സോഷ്യൽമീഡിയയിലെത്തി നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ വിഡിയോ വൈറലായി. വിഡിയോയ്ക്കു താഴെ ഹൃദ്യമായ കമന്റുകളും എത്തി. ‘വളരെ മൂല്യമേറിയതാണ്. നിങ്ങളുടെ സേവനത്തിനു നന്ദി.’– എന്നാണ് ഒരാൾ കമന്റ് ചെയ്തത്. മറ്റൊരാൾ കമന്റ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ: ‘സേനയിലെ വലിയ സേവനത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. രണ്ടാമത് ഒരു അവസരം കൂടി താങ്കൾക്കു ലഭിക്കട്ടെ.’ ‘സമാധാന പൂർണമായ ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് താങ്കൾക്കുണ്ടാകട്ടെ.’– എന്നിങ്ങനെയും പലരും കമന്റ് ചെയ്തു.

