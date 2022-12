മേൽക്കൂരയിൽ യുവതി തൂങ്ങി നിന്നു; കുഞ്ഞിന്റെ കൃത്യസമയത്തെ ഇടപെടൽ; രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്

അടുത്തിടെയാണ് അപകടത്തിൽ നിന്ന് അമ്മയെ രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചത്. ഏണി മറിഞ്ഞു വീണതിനെ തുടർന്ന് വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ തൂങ്ങിനിൽക്കുന്ന അമ്മയെ രക്ഷിക്കുന്ന കുഞ്ഞാണ് വിഡിയോയിലെ താരം. കുഞ്ഞിന്റെ കൃത്യസമയത്തെ ഇടപെടലാണ് അമ്മയെ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത്.



ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ദീപാൻഷു കബ്രയാണ് വിഡിയോ പങ്കുവച്ചത്. വാതിൽ ശരിയാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഏണിയിൽ കയറിയതാണ് യുവതി. ബാലൻസ് നഷ്ടമായതിനെ തുടർന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഏണി മറിഞ്ഞു വീണു. എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് വിഡിയോ പങ്കുവച്ചത്.

മേൽക്കൂരയിൽ അമ്മ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കുഞ്ഞിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഏതു നിമിഷവും പിടിവിട്ടു താഴെ വീണ് അമ്മയ്ക്ക് അപകടം സംഭവിക്കാം. തുടർന്ന് അവൻ തന്റെ ചെറിയ കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഏണി ഉയർത്തി വയ്ക്കുകയാണ് കുട്ടി. അപകടത്തിൽ നിന്നും തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട യുവതി ഏണിയുടെ സഹായത്തോടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം.

വിഡിയോയ്ക്കു താഴെ സ്നേഹ നിർഭരമായ നിരവധി കമന്റുകളും എത്തി. കുഞ്ഞിന്റെ കൃത്യസമയത്തെ ഇടപെടലിനെ പുകഴ്ത്തിയാണ് മിക്ക കമന്റുകളും. ‘വലിയ ഏണി ഉയർത്താൻ ദൈവമാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ സഹായിച്ചത്. ഒടുവിൽ അമ്മ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.’– എന്നാണ് വിഡിയോയ്ക്കു താഴെ വന്ന ഒരു കമന്റ്. ‘അമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി ഇത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ മകൻ നടത്തിയ ഇടപെടൽ പ്രശംസിക്കണം.’– എന്ന് പലരും കമന്റ് ചെയ്തു.

