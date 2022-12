അന്ന് അമ്മയെ പേടിയായിരുന്നു; ഇന്ന് അമ്മയാണ് സുഹൃത്ത്– ഹൃദ്യമായ കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ച് കങ്കണ റനൗട്ട്

അമ്മയോളം സ്നേഹം മക്കൾക്കു ഭൂമിയിൽ ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരാളോട് ഉണ്ടാകില്ല. ഇപ്പോൾ അമ്മയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ ഹൃദ്യമായ സന്ദേശം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് കങ്കണ റനൗട്ട്. അമ്മയെ ആലിംഗനം ചെയ്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം കങ്കണ തന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയാക്കി. ‘സുഹൃത്ത്’ എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് അമ്മയ്ക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം കങ്കണ പങ്കുവച്ചത്.



കുട്ടിക്കാലത്ത് അമ്മ ആശയെ തനിക്കു പേടിയായിരുന്നു. വളർന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായി അമ്മ മാറി– കങ്കണ തന്റെ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. അമ്മയെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് അമ്മയുടെ നെഞ്ചിൽ തലചായ്ച്ചു കിടക്കുകയാണ് കങ്കണ. ഇരുവരുടെയും പുഞ്ചിരിച്ചുള്ള മുഖവും ചിത്രത്തിൽ കാണാം. ‘ഇപ്പോൾ പൃഥ്വിയുമായി കളിക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ ഇതാണ് അമ്മയുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാലമെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ.’– എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് കങ്കണ ചിത്രം പങ്കുവച്ചത്. കങ്കണയുടെ സഹോദരിയുടെ മകനാണ് പൃഥ്വി.

അടുത്തിടെ അമ്മയുടെ സാരി ഉടുത്തുനിൽക്കുന്ന കുട്ടിക്കാലത്തെ ചിത്രവും കങ്കണ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ‘എല്ലാ പെൺകുട്ടികളെയും പോലെ 10,11 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഞാനും അമ്മയുടെ സാരി ധരിച്ചു നോക്കിയിരുന്നു. ചേച്ചി രംഗോലിയുടെ ലിപ്സ്റ്റിക്കും ഇട്ടു. ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസറെ പോലെ.’– എന്ന കുറിപ്പോടെയായിരുന്നു കങ്കണ കുട്ടിക്കാലത്തെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. ഹിമാചൽപ്രദേശാണ് കങ്കണയുടെ ജന്മദേശം. കങ്കണയ്ക്ക് ഒരു സഹോദരിയും സഹോദരുമുണ്ട്. കുടുംബത്തിനൊപ്പം പലസന്ദർഭങ്ങളിലുള്ള ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോയും കങ്കണ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്.

