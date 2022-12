‌‌‌മകൾക്കൊപ്പം റോഡരികിൽ മഴയിൽ കിടന്ന് അമ്മ; പ്രകീർത്തിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ- വൈറലായി വിഡിയോ

അമിതമായ ഉത്കണ്ഠ പലരും നേരിടുന്ന പ്രശ്നമാണ്. പലപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്കു തന്നെ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകും. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കാതെ വരും. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുക എന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്. ഇവിടെ അമിതോത്കണ്ഠ മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന മകൾക്കു കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അമ്മയുടെ വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്.

റോഡരികിൽ മഴയത്തു കിടക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്നാണ് വിഡിയോ തുടങ്ങുന്നത്. അല്‍പസമയത്തിനു ശേഷം കാറിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവൾക്കു സമീപത്തു വന്ന് അവൾക്കൊപ്പം മഴയിൽ കിടക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. ഈ സമയം അവൾക്കു സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം.

‘നീല ടീഷർട്ട് ധരിച്ച പെൺകുട്ടി ഉത്കണ്ഠാകുലയാണ്. അവൾ അവളുടെ അമ്മയെ വിളിച്ചു. അമ്മ വരുമ്പോൾ അവൾ മഴയത്തു കിടക്കുകയാണ്. കാറിലെത്തിയ അമ്മ അവളുടെ അരികിൽ ഇരുന്നു. എന്നിട്ട് മകളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു. ആ മഴയിൽ അവൾക്കൊപ്പം കിടന്നു.’– എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് വിഡിയോ പങ്കുവച്ചത്.

ട്വിറ്ററിലെത്തി നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ വിഡിയോ വൈറലായി. ഹൃദ്യമായ നിരവധി കമന്റുകളും എത്തി. അതികഠിനമായ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ മകൾക്കൊപ്പം നിന്ന അമ്മയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതാണ്് വിഡിയോയ്ക്കു താഴെ വന്ന കമന്റുകൾ. ‘ഹൃദയസ്പർശിയാണ് ഈ വിഡിയോ’ എന്നായിരുന്നു ഒരാൾ കമന്റ് ചെയ്തത്. ‘മാനസികമായി വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുമ്പോൾ മക്കൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാന്‍ മാതാപിതാക്കൾ തയാറാകണം. ’– എന്ന് പലരും കമന്റ് ചെയ്തു.

Englilsh Summary: Woman tries to pacify daughter going through anxiety attack in viral video.