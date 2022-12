നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിനിടെ വിവാഹവേദിയിൽ വധുവും വരനും മറിഞ്ഞു വീണു- വിഡിയോ

മിക്ക വധൂവരന്മാരും ഇപ്പോൾ വിവാഹ ചിത്രങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഷൂട്ടുകളുടെ വിഡിയോകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകാറുണ്ട്. വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഫോട്ടോഷൂട്ടില്‍ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ സമൂഹമാധ്യമ ഉപയോക്താക്കളുടെ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുകയാണ് ഒരു വെഡ്ഡിങ് ഫോട്ടോഷൂട്ട്. നൃത്തം ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനിടെ വരനും വധുവും വേദിയിൽ മറിഞ്ഞു വീഴുന്നതാണ് വിഡിയോ.



ജെയ്പൂർ പ്രീ വെഡ്ഡിങ്സ് എന്ന ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലാണ് വിഡിയോ എത്തിയത്. വരനും വധുവും ഒരുമിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിനിടെ വരന്റെ ചുവടുപിഴച്ചു. തുടർന്ന് ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് വേദിയിൽ മറിഞ്ഞു വീണു. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് പങ്കുവച്ച വിഡിയോയാണ് ഇൻ‍സ്റ്റഗ്രാമിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്. ഇതിനോടകം നിരവധിപേർ വിഡിയോ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു.

വിഡിയോയ്ക്കു താഴെ രസകരമായ നിരവധി കമന്റുകളും എത്തി. ‘പ്രണയത്തിൽ വീണുപോകുക എന്നാൽ യഥാർഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ്.’– എന്നായിരുന്നു വിഡിയോയ്ക്കു താഴെ വന്ന ഒരു കമന്റ്. മറ്റൊരാൾ കമന്റ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ: ‘അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് അൽപം പ്രയാസം നിറഞ്ഞതാണ്. വിവാഹദിനത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രണയത്തിലേക്കു വീഴാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സാധിച്ചു.’ ‘സഹോദരാ, താങ്കൾ ജിമ്മിൽ പോകുന്നതിനു മുൻപ് കാലിനുള്ള വ്യായാമം ചെയ്താൽ മതി, ചുവടു പിഴക്കില്ല.’– എന്ന രീതിയിലും കമന്റ് എത്തി.

English Summary: Bride And Groom's Romantic Moment Turns Hilarious As Both Fall On Stage