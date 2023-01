വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന മകനോട് പക്കാവട കഴിക്കണമെന്ന് അമ്മ; നല്ല ഉപദേശമെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ

ശാരീരികക്ഷമതയും ബുദ്ധിശക്തിയും ഉണ്ടാകുന്നതിനായി വിവിധ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് മക്കളെ അമ്മമാർ ഉപദേശിക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്. ഡയറ്റിൽ പക്കാവട ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് ഒരു മകനോടു പറയുകയാണ് അമ്മ. വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന മകനോട് നിനക്കു വേണമെങ്കിൽ പക്കാവട കഴിക്കാം എന്ന് പറയുകയാണ് അമ്മ.

നീന കപൂർ എന്ന ഇൻസ്റ്റഗ്രാം യൂസറാണ് വിഡിയോ പങ്കുവച്ചത്. ഒരു സ്ത്രീ അടുക്കളയിൽ പക്കാവട ഉണ്ടാക്കുന്നതാണു വിഡിയോ. വ്യായാമം ചെയ്യാൻ പോകുകയാണെന്ന് അവരുടെ മകൻ പറയുന്നതും കേൾക്കാം. ‘അമ്മേ, ഞാൻ ജിമ്മിലേക്കു പോകുകയാണ്. അമ്മ വീണ്ടും സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുകയാണോ?’– എന്നാണ് മകൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അമ്മയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ്. ‘എന്റെ വയസ്സാകുമ്പോൾ നിനക്ക് ഇതൊന്നും കഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം.’

അവസാനം പക്കാവട നിറച്ച പ്ലേറ്റ് അമ്മ അവന്റെ അച്ഛനു നൽകുന്നതും വിഡിയോയിൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മയണൈസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. തത്കാലം പുതിന ചട്ണിയുടെ കൂടെ കഴിച്ചാൽ മതിയെന്നും മയണൈസ് നിങ്ങളുടെ ഗേൾഫ്രണ്ടാണോ എന്നും സ്ത്രീ അദ്ദേഹത്തോട് തമാശരൂപേണ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്.

‘ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ, വ്യായാമം ചെയ്യൂ’ എന്ന കുറിപ്പോടെയാണു വിഡിയോ എത്തിയത്. ഡിസംബർ 26ന് പങ്കുവച്ച വിഡിയോ നിമിഷങ്ങൾക്കകം വൈറലാകുകയായിരുന്നു. വിഡിയോയ്ക്കു താഴെ നിരവധി കമന്റുകളും എത്തി. ആന്റി താങ്കൾ പറയുന്നത് ശരിയാണോ? എന്നാണ് ഒരാൾ കമന്റ് ചെയ്തത്. ‘നിങ്ങളുടെ ബോധവത്കരണം േകൾക്കാൻ രസമുണ്ട്.’എന്നായിരുന്നു മറ്റൊരാൾ കമന്റ് ചെയ്തത്.

