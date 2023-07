പാകിസ്ഥാനിലെ ഈ കുടുംബത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഒൻപത് പേർ അടങ്ങുന്ന ഈ വലിയ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും ജന്മദിനം ഒരേ ദിവസമാണ്, ഓഗസ്റ്റ് 1. കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതെന്ത് അദ്‌ഭുതമെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ? എന്നാൽ ഈ കുടുംബം ഇതേ കാരണത്താൽ ലോക റെക്കോർഡും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.



പാകിസ്ഥാനിലെ അമീർ അലിക്കും ഭാര്യ ഖദീജയ്ക്കും 19നും 30നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഏഴ് മക്കളാണുള്ളത്. സിന്ധു, ഇരട്ടപെൺകുട്ടികളായ സോസിയും സപ്നയും, ആമിർ, അംബർ. ഇരട്ട ആൺകുട്ടികളായ അമ്മർ, അഹ്മർ എന്നിവരാണ് മക്കൾ. എല്ലാവരും ജനിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് 1ന്. ഒരേ ദിവസത്തിൽ ജനിച്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗങ്ങളുള്ള കുടുംബം എന്നതിനുള്ള ഗിന്നസ് ലോകറെക്കോർഡും ഇവർക്കു കിട്ടി.

അമീറിനും ഖദീജയ്ക്കും ഓഗസ്റ്റ് 1 എന്ന തീയതി കുറച്ചുകൂടി സ്പെഷലാണ്. അന്നാണ് അവരുടെ വിവാഹ വാർഷികവും. ഇരുവരും 1991ലെ പിറന്നാൾ ദിവസമാണ് ഇവർ വിവാഹിതരായത്. കൃത്യം ഒരു വർഷം ആയപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞും പിറന്നു.

പിറന്നാൾ ദിവസം തന്നെ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചപ്പോൾ സന്തോഷവും അതിശയവും തോന്നിയെന്നും പിന്നീടും കുട്ടികൾ അതേ ദിനത്തിൽ ജനിച്ചത് ദൈവം തന്ന സമ്മാനമാണെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. ഏഴ് കുട്ടികളുടേതും സാധാരണ പ്രസവമായിരുന്നു. ഒരേദിവസം ജനിച്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹോദരങ്ങൾ എന്ന റെക്കോർഡും ഇതേ കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികൾക്കാണ്.

