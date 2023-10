പുതിയതായി പരിചയപ്പെട്ടയാൾ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് അറിയാമോ? ഈ അടയാളങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം

പെരുമാറ്റം കൊണ്ടുമാത്രം ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് ദുഷ്കരമാണ്. യഥാർത്ഥ മുഖം ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്കും മുന്നിൽ നല്ലവരായി നടിക്കുന്നവരുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഇത് തിരിച്ചറിയാനാവാതെ ഇത്തരക്കാരെ വിശ്വസിച്ച് അപകടങ്ങളിലും അബദ്ധങ്ങളിലും ചെന്നുചാടുന്നവരും ഏറെയാണ്. വിശ്വാസവഞ്ചന സംഭവിച്ച ശേഷമായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞതും അടുപ്പം കാണിച്ചതും കപട മുഖം കാണിച്ച വ്യക്തിയോടാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക. ഏറെ അടുപ്പത്തോടെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തി ജനുവിനാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ചില അടയാളങ്ങളുണ്ട്. അവ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം.



വിനയം

ഒരു വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ വിനയമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരെ ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചാൽ അക്കാര്യം തിരിച്ചറിയാം. ഒരു സാഹചര്യത്തിലും തന്റെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊങ്ങച്ചം പറയുകയോ മറ്റുള്ളവരെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടി, സ്വയം അല്പം ഉയർന്ന ആളാണെന്നു നടിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുൻപിൽ തുറന്നു സമ്മതിക്കുന്ന ഇത്തരക്കാർ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള മനസ്സുള്ളവരും ആയിരിക്കും. ഈ സ്വഭാവ സവിശേഷത കൊണ്ടുതന്നെ അവരോട് അടുക്കാൻ ആളുകൾക്ക് മടിയുണ്ടാവില്ല.

മികച്ച കേൾവിക്കാർ

മനസ്സിൽ കാപട്യം സൂക്ഷിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കാനുള്ള മനസ്സും ഉണ്ടാവും. കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിക്കാൻ അവർ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. സ്വന്തം ഭാഗം സംസാരിക്കാനുള്ള ഊഴത്തിനായി അക്ഷമരാകാതെ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതിനും അവരുടെ വികാരങ്ങൾക്കും മതിപ്പു നൽകിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ഇവരുടെ പെരുമാറ്റം. പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും.

സ്ഥിരത

വാക്കിലും പ്രവർത്തിയിലും സ്ഥിരത സൂക്ഷിക്കുന്നവരെ പൂർണമായും വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാം. വാക്കുപാലിക്കാനും വിശ്വാസം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും ഇവർ ശ്രമിക്കും. കാപട്യം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചാലും ഒരേ കാര്യത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കില്ല.

സുതാര്യത

തങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ചും വികാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും മറവില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഇവർ. വസ്തുതകൾ മറച്ചുവയ്ക്കുകയോ സാഹചര്യങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ചിന്തകൾ ഇവർ വ്യക്തമായി തുറന്നു പറയുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ മറ്റുള്ളവർ ഇവരോട് വിശ്വാസം കാണിക്കുകയും ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും.

സഹാനുഭൂതി

മുൻധാരണകളോ മുൻവിധികളോ ഇല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവർ കപടതകൾ ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വിഷമതകൾക്കും സാഹചര്യങ്ങൾക്കും വില നൽകി മാത്രമേ ഇവർ സംസാരിക്കു. വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവർത്തികൊണ്ടും ആവുന്ന വിധം നിങ്ങളുടെ വിഷമതകൾ അകറ്റാനും ഇവർ ശ്രമിക്കും.

ബഹുമാനം

കാപട്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാത്തവരുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗുണമാണ് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ബഹുമാനം. എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തതകൾക്കും അതീതമായി തനിക്കരികിൽ എത്തുന്നവരോട് കരുണയോടെ പെരുമാറാനും തുല്യ പരിഗണന നൽകാനും ഇവർ ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ ശ്രമിക്കും. വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ അവർക്ക് ബഹുമാനം നൽകുന്നതിൽ ഇവർ വിട്ടുവീഴ്ച കാണിക്കില്ല.

