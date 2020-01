സ്ത്രീകളെ അൽപ വസ്ത്രധാരികളാക്കി പരസ്യം; മാപ്പു പറഞ്ഞ് കെഎഫ്സി–വിഡിയോ

സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും മോശമായ രീതിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച് കെഎഫ്സിയുടെ പരസ്യം. ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ലൈംഗിക ചുവയുള്ള പരസ്യം കെഎഫ്സി പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. സംഭവം വിവാദമായതോടെ കമ്പനി മാപ്പു പറഞ്ഞു.



അൽപ വസ്ത്രധാരണം നടത്തി മാറിടം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്ത്രീകളെ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിച്ചതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നുയർന്നത്. പുരുഷൻമാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് സ്ത്രീകളെ ഇത്തരത്തിൽ അൽപ വസ്ത്രധാരികളായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. ഇത് ശരിയായ നടപടിയല്ലെെന്നുമാണ് പരസ്യത്തിനെതിരെ ഉയർന്ന പ്രധാന വിമർശനം. കെഎഫ്സിയുടെ 15 സെക്കന്റ് പരസ്യത്തിനാണ് വിമർശനം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്.



ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്നു കരുതി റോഡരികില്‍ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാറിന്റെ വിന്റോഗ്ലാസില്‍ നോക്കി വസ്ത്രം ശരിയാക്കുന്ന സ്ത്രീയും, അമ്പരപ്പോടെ വിന്റോ ഗ്ലാസ് തുറക്കുന്ന കുട്ടികളുമാണ് പരസ്യത്തിലുള്ളത്. എന്നാൽ കെഎഫ്സി ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മോശമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പരസ്യം എന്നാണ് ഉയരുന്ന പ്രധാന ചോദ്യം. പ്രചാരണത്തിനായി സ്ത്രീകളെ വിൽപന വസ്തുക്കളാക്കുകയാണെന്ന വിമർശനവും ശക്തമായതോടെയാണ് കെഎഫ്സി മാപ്പു പറഞ്ഞത്.



‘ഈ പരസ്യം ആരെയെങ്കിലും അപമാനിക്കുന്നതായി തോന്നി എങ്കിൽ അതിൽ ഞങ്ങൾ മാപ്പു പറയുന്നു. സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും മോശം രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കാന്‍ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല.’– കെഎഫ്സി പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. അതേ സമയം പരസ്യം പിൻവലിക്കാൻ കെഎഫ്സി ഇതുവരെ യാതൊരു നടപടിയും എടുത്തിട്ടില്ല.



English Summary: KFC apologises for 'sexist' ad that shows young boys staring at woman's breasts