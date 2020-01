മാംസഭക്ഷണം കഴിക്കും പോലെ വേശ്യയുടെ വേഷവും ചെയ്യും: തുറുന്നുപറഞ്ഞ് ടെലിവിഷൻ താരം

രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി മികച്ച വേഷങ്ങളിലൂടെ ടെലിവിഷൻ പ്രേക്ഷകരുടെ മനംകവരുന്ന താരമാണ് ശ്വേത തിവാരി. ഒപ്പം വന്നവരെല്ലാം സിനിമയിലേക്ക് ചേക്കേറിയപ്പോൾ ശ്വേത മാത്രം ടെലിവിഷൻ വേഷങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി. പണം, പ്രശസ്തി, പദവി അങ്ങനെ തനിക്ക് എല്ലാം നൽകിയത് ടെലിവിഷനാണ്. അതില്‍ കൂടുതലൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ടെലിവിഷൻ വേഷങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കില്ലെന്നും ശ്വേത വ്യക്തമാക്കി.



‘ചില അഭിനേതാക്കൾ ടെലിവിഷനെ ഒരു ചെറിയ മാധ്യമമായാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതു അബദ്ധധാരണയാണ്. കാലം ഒരുപാട് മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ സിനിമയോളം തന്നെ വലിയൊരു മാധ്യമമാണ്. പുതുതലമുറയുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇടമാണ് ടെലിവിഷൻ.’– ശ്വേത തിവാരി പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ലോകത്തെവിടെയായാലും ടെലിവിഷൻ പരിപാടികൾ കാണാൻ കഴിയും. കാരണം ഏത് പരിപാടിയും ഓൺലൈനിൽ കാണാവുന്നതാണെന്നും ശ്വേത വ്യക്തമാക്കി.



‘ടെലിവിഷൻ ഷോകൾ പ്രേക്ഷകരെ സ്ഥിരമായി ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നു. ചെറിയ നഗരങ്ങളിൽ പോലും ലഭ്യമാകുന്നു. മാത്രമല്ല, ലോകമൊട്ടാകെ വിവിധ ഭാഷകളിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്തു കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നു. നിരവധി സിനിമാതാരങ്ങളും തങ്ങളുടെ സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷനും മറ്റുമായി ടെലിവിഷനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ടെലിവിഷനെ ഒരു രണ്ടാംകിട മാധ്യമമായി കാണേണ്ടതില്ല’.– താരം പറഞ്ഞു.



ഏതുതരം വേഷവും ടെലിവിഷന്‍ ഷോകളിൽ ചെയ്യാൻ തയാറാണെന്നും അത് തന്റെ ജോലിയാണെന്നും ശ്വേത പറഞ്ഞു. ‘ആളുകൾ പലപ്പോഴും എന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘ബെഗുസരെ’യിലെ വേശ്യാവേഷത്തിലാണ് ഞാൻ ഏറെ വിമർശിക്കപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ, എനിക്കു കിട്ടിയ ശക്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അത്. നിരവധിപേർ ആ വേഷം ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ നെറ്റി ചുളിച്ചു. പക്ഷേ ഒരു അഭിനേതാവ് എന്ന നിലയിൽ അതെന്റെ ജോലിയാണ്. ജോലി എന്നത് അനുഗ്രഹമാണ്. എനിക്ക് ഒരുദിവസം മാംസാഹാരം കഴിക്കാൻ തോന്നിയാൽ ഞാൻ ഭക്ഷിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വേശ്യയുടെ വേഷവും ചെയ്തത്.’– ശ്വേത വ്യക്തമാക്കി.



English Summary: Shweta Tiwari says work is worship: ‘Even if I have to eat non-veg while I’m on fast, I’ll do it’