എൻഡിഎ സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം ബജറ്റ് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കായി എന്താണു നിർമല നൽകുന്നതെന്നു കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ പെൺ സമൂഹം. വനിതകൾക്കായി കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ, വനിതകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി പുതിയ പദ്ധതികൾ ഇവയെല്ലാം ചർച്ചകളിൽ ഇടം നേടിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ബജറ്റില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വനിതാ കേന്ദ്രീകൃത പദ്ധതികൾക്ക് ഇത്തവണ 28,600 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി.

‘ബേട്ടി ബചാവോ ബേട്ടി പഠാവോ’ പദ്ധതി വൻവിജയം കണ്ടതായി നിർമല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു. സ്കൂൾഅഡ്മിഷനുകളിൽ പെൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളെ മറികടന്നു . പ്രൈമറി സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾ 94.32 ശതമാനമാണ്. ആൺകുട്ടികള്‍ 89.28 ശതമാനവും. ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിൽ 81.32 ശതമാനം പെൺകുട്ടികളാണ് പഠിക്കുന്നത്. 78 ശതമാനം മാത്രമാണ് ആൺകുട്ടികൾ. ഹയർസെക്കന്ററി തലത്തിൽ 57.54 ശതമാനമാണ് ആൺകുട്ടികളെങ്കിൽ 59.70 ശതമാനം പെൺകുട്ടികളാണ്.



2017–18 കാലഘട്ടത്തിൽ അമ്മമാരുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും പോഷകാഹാരത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ‘പോഷൺ അഭിയാൻ’ എന്ന പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകി. ഈ പദ്ധതി വലിയ വിജയം കൈവരിച്ചതായും നിർമല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 6 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന അംഗൻവാടി ജോലിക്കാർക്ക് സ്മാർട് ഫോണുകൾ നൽകി. ഇതിലൂടെ പത്തു കോടിയിലധികം വരുന്ന വീട്ടമ്മമാരുടെ പോഷകാഹാര ലഭ്യതയും ആരോഗ്യ നിലവാരവും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. 2020–21 വർഷത്തിൽ 35,600 കോടി രൂപ പോഷകാഹാര പദ്ധതികൾക്കായി വകയിരുത്തിയതായും ധനമന്ത്രി അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലത്തിനിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഗുണകരമായ പദ്ധതികളിലൂടെ അവരെ സമൂഹത്തിന്റെ മുൻനിരയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ സാധിച്ചെന്നും ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ വ്യക്തമമാക്കി.

English Summary: 28,600 Crore For Programs That Are Specific For Women In Union Budget