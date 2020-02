ചെറിയ ഫ്രീസറിനുള്ളിൽ ഒട്ടിയ നിലയിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ; മരവിപ്പിക്കുന്ന പെൺകൊലപാതക കഥ

കിഴക്കൻ ലണ്ടനിൽ രണ്ട് യുവതികളുടെ മൃതദേഹം ചെറിയ ഫ്രീസറിനുള്ളിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതിക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തി. സാഹിദ് യൂനസ് എന്ന 35കാരനെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഫെബ്രുവരി പതിനാലിന് ഇയാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിലായിരുന്നു സംഭവം.

2019 ഏപ്രിൽ 26നാണ് 35 ഉം 38ഉം വയസുള്ള രണ്ടുയുവതികളുടെ മൃതദേഹം ഒട്ടിപ്പിടിച്ച നിലയിൽ പ്രതിയായ സാഹിദ് യൂനസിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തുന്നത്. ചെറിയ ഫ്രീസറിനുള്ളിലായിരുന്നു യുവതികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ. 35 കാരിയായ മിഹ്റികൻ മുസ്തഫ, 38 കാരിയായ ഹെൻറീക് സൂക്കസ് എന്നിവരായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ടത്.



മൂന്നു കുട്ടികളുടെ അമ്മയും സൈപ്രസ് സ്വദേശിയുമായ മിഹ്റികാനെ കാണാതായ സംഭവത്തില്‍ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ ക്രൂരകൊലപാതകങ്ങളുടെ ചുരുളഴിഞ്ഞു. മൃതദേഹങ്ങൾ അനാദരവോടെ മറവുചെയ്തു എന്ന കുറ്റം മാത്രമായിരുന്നു പ്രതിയായ യൂനിസിനെതിരെ ആദ്യം ചുമത്തിയത്. പിന്നീട് സ്കോട്ട്ലന്റ് യാർഡ് സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയും പ്രതിക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തുകയും ചെയ്തു. രണ്ടുസ്ത്രീകളുടെയും ശരീരത്തിൽ മാരകമായ മുറിവുകളുള്ളതായി പോസ്റ്റ് മോർട്ടത്തിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. എന്നാൽ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണം വ്യക്തമല്ല.



