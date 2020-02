ഐഡി കാർഡിലെ ചിത്രം തിരിച്ചറിയാനായില്ല; യുഎസിൽ സംശയ നിഴലിൽ നിന്നെന്ന് സാറാ അലി ഖാൻ

ബോളിവുഡിലേക്ക് എത്തുന്നതിനു മുന്‍പു തന്നെ സാറ അലിഖാൻ തന്റെ ശരീരഭാരം 95 കിലോയിൽ നിന്നും കുറച്ചിരുന്നു. സാറയുടെ ഈ കഠിനപ്രയത്നത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വാനോളം പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ, തന്റെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിലെ ചിത്രം കണ്ട് യുഎസ് വിമാനത്താവളത്തിൽ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിൽക്കേണ്ടി വന്ന കാര്യം ആരാധകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണു താരം. ഒരു ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയിലായിരുന്നു താരത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

‘നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, തിരിച്ചറിയല്‍ കാർഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ശരീരഭാരം 96 കിലോയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ ഫോട്ടോയാണ് ഐഡികാർഡിൽ. അതുകാരണം എനിക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. എന്റെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നോക്കി പരിശോധിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരാണിതെന്ന ഭാവത്തിൽ കുറെ നേരം എന്നെയും ഐഡി കാർഡും മാറിമാറി നോക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും അമേരിക്കയിൽ.’ സാറ പറഞ്ഞു.



ന്യൂയോർക്കിലെ കൊളംബിയ സർവകലാശാലയിലാണ് സാറ പഠിക്കുന്നത്. കേദാർനാഥ് എന്ന ചിത്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ സാറ തന്റെ 26 കിലോ ഭാരം കുറച്ചിരുന്നു. ‘എന്റെ റെഗുലർ വിസയിലുള്ള ചിത്രവും വിദ്യാർഥി വിസയിലെ ചിത്രവും ഞാനും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ്. സംശയം തോന്നുന്നതിൽ ആരെയും തെറ്റു പറയാൻ കഴിയില്ല. കൂടുതൽ ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. കാരണം എനിക്ക് ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് മടങ്ങി പോകേണ്ടതാണ്’– സാറ വ്യക്തമാക്കി.

