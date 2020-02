അമ്മയായിരുന്നു കൂടെ വന്നത്; അന്ന് പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു: മലൈക അറോറ

മോഡലായാണ് ഇന്ത്യയാകെ ആരാധകരുള്ള മലൈക അറോറ തന്റെ കരിയർ തുടങ്ങുന്നത്. മോഡലിങ് രംഗത്തേക്ക് ചുവടുവച്ചതിന്റെ ഓർമകൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് താരം ഇപ്പോൾ. അമ്മയ്ക്കൊപ്പം നിരവധി ഓഡിഷനുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയതിന്റെ ഓർമ മലൈക പങ്കുവച്ചു. ന്യൂസ് ഏജൻസിിക്കു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു മലൈകയുടെ പ്രതികരണം. വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതായും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

‘തുടക്കത്തിൽ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, അതുകൊണ്ടൊന്നും ഞാൻ പിറകിലേക്ക് പോയില്ല. ഓരോ തവണ ഒഴിവാക്കപ്പെടുമ്പോഴും അടുത്ത തവണ ഉറപ്പായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു.ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഒഡിഷന് പോയത്. പരിശ്രമം നിർത്താൻ ഞാൻ തയാറായിരുന്നില്ല. 17 വയസിലാണ് ഞാന്‍ മോഡലിങ്ങിലേക്കുള്ള ശ്രമം ആരംഭിക്കുന്നത്.’– മലൈക അറോറ പറഞ്ഞു.



ബെസ്റ്റ് ഡാൻസർ റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ വിധികർത്താവാണ് മലൈക അറോറ. ഭാവിയിൽ ആരാകണം എന്നതു സംബന്ധിച്ച് 15–16 വയസിൽ പോലും വലിയ ധാരണയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അവർ ആരാകണമെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടെന്നും മലൈക പറഞ്ഞു.



English Summary: Malaika Arora's Memories Of Going To Auditions: 'Faced Many Rejections'