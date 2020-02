ഭ്രഷ്ട് കൽപിക്കാൻ നിങ്ങളാര്? തെരുവിലിറങ്ങി ‘ആർത്തവ വിരുന്നൊ’രുക്കി വനിതകൾ!

ആർത്തവ ദിനത്തിൽ പാചകം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ വേശ്യകളായി പുനർജനിക്കുമെന്ന സ്വാമി നാരായൺ ഭുജ് മന്ദിറിലെ സ്വാമി കൃഷ്ണസ്വരൂപ് ദാസിന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സ്ത്രീകൾ. ആർത്തവ ദിനത്തിൽ തെരുവിലിറങ്ങി പാചകം ചെയ്തായിരുന്നു സ്ത്രീകളുടെ പ്രതിഷേധം. ഡൽഹി മയൂർ വിഹാറിൽ സച്ചി സഹേലി എന്ന പെൺകൂട്ടായ്മയാണ് ‘ആർത്തവ വിരുന്ന്’ എന്ന പേരിൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്.



‌28 വനിതകളാണ് പ്രതിഷേധവുമായി തെരുവിലിറങ്ങിയത്.ആർത്തവ ദിനത്തിൽ 300ഓളം പേർക്ക് അവർ ഭക്ഷണം പാകംചെയ്തു നൽകി. ആർത്തവമുള്ള സ്ത്രീയായതിൽ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയാണ് സ്ത്രീകൾ തെരുവിലിറങ്ങിയത്. ആർത്തവത്തിന്റെ പേരിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഭ്രഷ്ട് കൽപിക്കാൻ ആർക്കും അധികാരമില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. മനീഷ് സിസോദിയയായിരുന്നു പരിപാടിയിൽ മുഖ്യാതിഥി.

‘ശാസ്ത്രലോകത്തിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ആർത്തവത്തിൽ അശുദ്ധിയില്ല. ജൈവികമായ പ്രക്രിയയാണ് അത്. അങ്ങനെയാണ് ആർത്തവത്തെ കാണേണ്ടതും.’– മനീഷ് സിസോദിയ പറഞ്ഞു. സാച്ചി സഹേലി പ്രവർത്തകയും ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുമായ ഡോ. സുരഭി സിങ്ങിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ: ഭുജിലെ പെൺകുട്ടികൾക്കുണ്ടായ അനുഭവത്തില്‍ ഞങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരാണ്. ആര്‍ത്തവമുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഉൾവസ്ത്രം കാണിക്കേണ്ട അവസ്ഥ എത്രത്തോളം അപമാനകരമാണ്.’സ്വാമി കൃഷ്ണ സ്വരൂപ് ദാസിനെ പോലുള്ളവർക്കുള്ള മറുപടിയാണ് ഈ ആർത്തവദിനത്തിലെ വിരുന്നെന്നായിരുന്നു സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പ്രതികരണം. ആർത്തവം സംബന്ധിച്ചു നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ ദുരാചാരങ്ങളും തുടച്ചു നീക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.



ഗുജറാത്തിലെ ശ്രീ സഹ്ജാനന്ദ് വനിത കോളജിൽ നടന്ന ആർത്തവ പരിശോധനയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണു വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നും ഉയർന്നത്. സംഭവം വിവാദമായതിനെ തുടർന്ന് കോളജ് പ്രിൻസിപ്പലിനെയും ഹോസ്റ്റൽ വാർഡനെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു.



English Summary: Demolishing stigma, menstruating women cook ‘period feast’ for over 300 citizens in Delhi