മരിച്ചെന്നു പറയുന്ന ദിവസത്തിനു 6 മാസം ശേഷവും സന്ദേശം; ഷീന ബോറ കൊലക്കേസ് എങ്ങോട്ട്?

ഷീന ബോറ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന സിബിഐ പറയുന്ന ദിവസത്തിന് ആറു മാസത്തിനു ശേഷവും അവർ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവുമായി ഇന്ദ്രാണി മുഖർജി. മുംബൈ സിബിഐ കോടതിയിൽ തന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു കോടതിയെ ഞെട്ടിച്ച ഇന്ദ്രാണിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. 2012 ഏപ്രിൽ 24 ന് ഷീന ബോറ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ് സിബിഐ കേസ്. എന്നാൽ ഈ ദിവസത്തിന് ആറു മാസത്തിനുശേഷം ഷീന തന്റെ കാമുകനായ രാഹുൽ മുഖർജിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇന്ദ്രാണി തെളിവു സഹിതം വാദിച്ചത്. 2012 സെപ്റ്റംബറിൽ ഷീനയും കാമുകനും തമ്മിൽ മൊബൈലിൽ പരസ്പരം അയച്ച സന്ദേശങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഇന്ദ്രാണിയുടെ വാദം. സെപ്റ്റംബർ 26, 27, 28 തീയതികളിൽ ഷീനയും രാഹുലും ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവളെ അതിനു മുമ്പു തന്നെ ഞാൻ കൊന്നു എന്ന് സിബിഐ വാദിക്കുന്നത്– ഇന്ദ്രാണി ചോദിച്ചു. സന്ദേശങ്ങൾ ഇന്ദ്രാണി കോടതി മുറിയിൽ ഉറക്കെ വായിക്കുകയും ചെയ്തു.

താൻ കാർ പാർക് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഉണ്ടെന്നും വേഗം വരാനുമാണ് ഒരു സന്ദേശത്തിൽ രാഹുൽ ഷീനയോട് പറയുന്നത്. അഞ്ചു മിനിറ്റിനകം വരാമെന്ന് ഇതിനു മറുപടിയായി ഷീന പറയുന്നുമുണ്ട്. കോലപാതകക്കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നു തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ദ്രാണി ചൊവ്വാഴ്ച മൊബൈൽ സന്ദേശങ്ങൾ കോടതിയിൽ വായിച്ചുകേൾപ്പിച്ചത്. കണ്ടെടുത്തു എന്നു പറയുന്ന ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഷീനയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതല്ലെന്നും ഇന്ദ്രാണി വാദിച്ചു. എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസം രാത്രിയിൽ ഷീന ഇന്ദ്രാണിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് സിബിഐയുടെ കണ്ടെത്തൽ.

നാലായിരത്തോളം സന്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിനുശേഷമാണ് താൻ ഈ വിലപ്പെട്ട തെളിവു കണ്ടെത്തിയതെന്നും ഇന്ദ്രാണി അറിയിച്ചു. ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി പറയുന്നത് കോടതി മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവച്ചു. 2012 ഏപ്രിൽ 24ന് ഷീനയെ ഇന്ദ്രാണി, മുൻഭർത്താവ് സഞ്ജീവ് ഖന്ന എന്നിവർചേർന്നു കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കേസ്. രാജ്യത്തെ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ ഇന്ദ്രാണിയുടെ ഭർത്താവ് പീറ്റർ മുഖർജിയെയും പിന്നീട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.



മകൾ ഷീന ബോറയ്ക്കു പുറമെ മകൻ മിഖായേലിനെയും കൊല്ലാൻ ഇന്ദ്രാണി മുഖർജി ആലോചിച്ചിരുന്നെന്ന്, ഷീനബോറവധക്കേസിലെ സാക്ഷി ഡ്രൈവർ ശ്യാംവർ റായ് സിബിഐ കോടതിയിൽ മൊഴിനൽകിയിരുന്നു. ഇന്ദ്രാണിയാണു ഷീനയെ ശ്വാസംമുട്ടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയത്. മകളുടെ മുഖത്തു കയറിയിരുന്ന അവർ ‘ഇതാ നിന്റെ മൂന്ന് ബെഡ് റൂം ഫ്ലാറ്റ്’ എന്ന് ആക്രോശിച്ചു. ഇന്ദ്രാണിയുടെ മുൻ ഭർത്താവ് സഞ്ജീവ് ഖന്ന ഷീനയുടെ മുടിയിൽ പിടിച്ചു പിന്നോട്ടുവലിച്ചപ്പോൾ ഇന്ദ്രാണി കഴുത്തു ഞെരിച്ചു. മൃതദേഹം കത്തിച്ചതും ഇന്ദ്രാണിയാണെന്നും ശ്യാംവർ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2012 ലാണ് ഷീന കൊല്ലപ്പെട്ടതെങ്കിലും 2015ൽ മറ്റൊരു കേസിൽ ശ്യാംവർ റായ് അറസ്റ്റിലായതോടെയാണു കൊലപാതകത്തിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്. ഇയാൾ പിന്നീട് കേസിൽ മാപ്പുസാക്ഷിയായി.

