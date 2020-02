ഡൽഹിയിലെ അക്രമങ്ങളിൽ കടുത്ത നിരാശ രേഖപ്പെടുത്തി സാംസ്കാരിക ലോകം. ഹൃദയ ഭേദകമാണ് ഡൽഹിയിലെ കാഴ്ചകളെന്ന് ഗായിക സോന മോഹപത്ര സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചു. ‘ഹീനമായ പ്രവർത്തിയാണ് ഇത്. ലോകത്തിനു മുന്നിൽ ഇന്ത്യ നാണം കെടുകയാണ്. ഹൃദയഭേദകമായ കഥകള്‍ ഞാൻ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതല്ല.’– സോന മോഹ പത്ര പറഞ്ഞു.

വടക്കൻ ഡൽഹിയിലെ അക്രമം സംബന്ധിച്ച് നടി സന്ധ്യ മൃദുൽ കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെ: ‘ജനങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടത്. നമ്മള്‍ പ്രതിരോധിക്കുക തന്നെ വേണം. ഈ രാജ്യത്തെ നരകതുല്യമാക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.’



‘വിഘടനത്തിനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു. അതിൽ ആശങ്കയുണ്ട്. സമാധാനത്തിനായി പ്രാർഥിക്കുകയാണ്. ഡൽഹിയിൽ നിന്നും വരുന്ന ഓരോ വാർത്തയും ഹൃദയഭേദകമാണ്. മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദയയുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം.’– ഗായിക രേഖ ഭരദ്വാജ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.



രാജ്യത്തെ കത്തിക്കുന്ന നീക്കത്തിൽ നിന്നും പിൻമാറണമെന്ന് ടെലിവിഷൻ താരം ശ്രുതി സേഠ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ‘നിശബ്ദതയിലൂടെ അക്രമത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്. ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരുടെ മൗനം ഡൽഹിയിൽ അക്രമം തുടരുന്നതിന് കാരണമാകും.’ അതേസമയം വടക്കു കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിൽ കനത്ത ജാഗ്രത തുടരുകയാണ്. സംഘർഷത്തിൽ 32 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് ഒടുവിൽ പുറത്തു വന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകൾ.

English Summary: Delhi violence: ‘Stop burning my country’, says Bollywood as it appeals for calm