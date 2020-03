എലിനോർ ചോദിക്കും; ഭിന്നശേഷിയോ? അതെന്താണ്?- ആത്മവിശ്വാസമാണ് മുഖമുദ്ര

എലിനോര്‍ ലാലക്സ് എന്ന യുവതിയുടെ ജീവിതം തന്നെ പോരാട്ടമായിരുന്നു. 34-ാം വയസ്സില്‍ പുതിയൊരു പോരാട്ടത്തിന്റെ നടുവിലാണവര്‍. ഫ്രാന്‍സിലെ മുനിസിപ്പല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തില്‍. വിജയം വരിച്ചാല്‍ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്ന ആദ്യത്തെ ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ യുവതിയായി മാറും എലിനോര്‍. ഈ മാസം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും.

വടക്കന്‍ ഫ്രാന്‍സിലെ അരാസ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് എലിനോര്‍ ജനിച്ചത്. സ്വന്തം ജന്മഭൂമിയില്‍ നിന്നു തന്നെയാണ് മത്സരിക്കുന്നതും. എന്തിനു മത്സരിക്കുന്നു എന്നു ചോദിച്ചാല്‍ എലിനോറിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരവുമുണ്ട്. വൃത്തിയുള്ള നഗരം. ഒപ്പം ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്കായി വിവിധ പദ്ധതികള്‍. മറ്റൊന്ന് അനീതിയും അസമത്വവുമില്ലാത്ത സമൂഹം. അതേ, രോഗബാധിതയെങ്കിലും സമൂഹത്തിന്റെ രോഗം മാറ്റുക തന്നെയാണ് എലിനോറിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം.



ഡൗണ്‍ സിന്‍ഡ്രോമിനെതിരെ പോരാടിയാണ് ഞാന്‍ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചത്. അങ്ങനെയൊരു രോഗത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കിപ്പോള്‍ ആശങ്കകളൊന്നുമില്ല. സാധാരണ വ്യക്തിയെപ്പോലെ തന്നെയാണ് ഞാന്‍. ഇപ്പോള്‍ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം മാത്രമാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം: വിടര്‍ന്ന ചിരിയോടെ, ആത്മവിശ്വാസം സ്ഫുരിക്കുന്ന കണ്ണുകളോടെ എലിനോര്‍ പറയുന്നു.



രോഗബാധിതയാണെങ്കിലും എലിനോറിനെ കുട്ടിക്കാലത്ത് സ്പെഷ്യല്‍ ക്ലാസ്സില്‍ അയയ്ക്കാന്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ തയാറായില്ല. മറ്റു കുട്ടികളെപ്പോലെ തന്നെ എലിനോറും പഠിക്കട്ടെ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ ആഗ്രഹം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുള്ളതായി ആ പെണ്‍കുട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല. പഠനത്തിനുശേഷം ജോലിയും ലഭിച്ചു. ഒരു ആശുപത്രിയില്‍ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര്‍. ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് എലിനോര്‍ എന്ന കൂട്ടായ്മയും അവര്‍ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡൗണ്‍ സിന്‍ഡ്രോം ബാധിച്ചവരോടുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ സമീപനം മാറ്റുകയാണ് കൂട്ടായ്മയുടെ ലക്ഷ്യം. ഒരു പുസ്തകവും രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘ഡൗണ്‍ സിന്‍ഡ്രോം: അതിനെന്ത് ?’ എന്ന പേരില്‍.



അരാസ് പട്ടണത്തില്‍ 40,000 പേരോളം താമസിക്കുന്നുണ്ട്. മിക്കവരെയും നേരില്‍ കണ്ടാണ് എലിനോറിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം. പട്ടണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ഭാവി ആശയങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുന്നുമുണ്ട്. എതിര്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥി നിസ്സാരക്കാരിയില്ല. കഴിഞ്ഞ തവണ പകുതിയിലധികം വോട്ട് നേടി വിജയിച്ച മേയറാണ്. എങ്കിലും പേടിയില്ലാതെയാണ് പോരാട്ടം. വിശ്രമ സമയത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഗിതാര്‍ വായിക്കുകയാണ് വിനോദം. ബോബ് ഡിലനാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗായകന്‍. ഈ മാസം 15- നാണ് ഒന്നാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ്.



തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ എലിനോറിനെ കണ്ടപ്പോള്‍ എനിക്ക് അദ്ഭുതമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ്. കാരണം ഞാന്‍ ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥാനാര്‍ഥിയാണവര്‍. ഞാന്‍ കാത്തിരുന്ന സ്ഥാനാര്‍ഥി- ഒരു കച്ചവടക്കാരനായ ചന്‍ട്രല്‍ ലെഗാന്‍ഡിന്റെ വാക്കുകളില്‍ അരാസ് എന്ന പട്ടണത്തിന്റെ എലിനോറിനോടുള്ള മനോഭാവമുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ അവര്‍ക്കൊപ്പം പട്ടണവും ചോദിക്കുന്നു: ഡൗണ്‍ സിന്‍ഡ്രോം. അതിനെന്ത് ?



English Summary: Down syndrome, so what? One woman's campaign in France's municipal elections