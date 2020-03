യാത്രാമധ്യേ ഗതാഗതകുരുക്കിൽ ഊബർ ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങി; വണ്ടിയെടുത്തത് യാത്രക്കാരി

സുരക്ഷിതമായ യാത്രയ്ക്കു വേണ്ടിയാണ് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ ഊബർ ടാക്സിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ടാക്സി വിളിച്ച് പോകുമ്പോഴും അവർ തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വന്നാലോ?അങ്ങനെയൊരു കഥയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുംബൈ നഗരം.



ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. 28 വയസുള്ള യുവതി മുംബൈയിൽ നിന്നും പൂനെയിലേക്ക് പോകുന്നതിനായി ഊബർ ടാക്സി വിളിച്ചു. എന്നാൽ യാത്രാ മധ്യേ ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങി പോയി. വലിയ ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ അകപ്പെട്ടപ്പോഴായിരുന്നു ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയത്. മറ്റൊരു വാഹനം വന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ കാറിനെ ഇടിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്നാണ് യാത്രക്കാരിയായ യുവതി ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ നിന്നും കാർ എടുത്തത്.



തേജസ്വിനി ദിവ്യ നായിക് എന്ന യുവതിയാണ് അൽപനേരത്തേക്കെങ്കിലും ഊബർ ഡ്രൈവറായത്. കൃത്യസമയത്ത് തേജസ്വിനിയുടെ ഇടപെടൽ അപകടം ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ തേജസ്വിനി സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ പങ്കുവച്ചതോടെയാണ് സംഗതി പുറംലോകം അറിഞ്ഞത്. ‘ദൈവമേ...നന്ദി...ഇതു സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉറങ്ങാതിരുന്നതിനാലാണ് ഇപ്പോഴും ജീവനോടെയിരിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ വച്ചു കളിക്കുകയാണ് ചിലർ.’ എന്ന കുറിപ്പോടെയായിരുന്നു തേജസ്വിനി ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങുന്ന ചിത്രം പങ്കുവച്ചത്. സംഭവത്തിൽ ഊബർ യുവതിയോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചു.



English Summary: Woman Drives Her Own Uber Home After Driver Falls Asleep