അതീവ പ്രഹരശേഷിയുള്ള യുദ്ധം പോലെ അവൾ; മായ ആഞ്ജലു എന്ന തീപ്പൊരി

Pretty women wonder where my secret lies.



I’m not cute or built to suit a fashion model’s size

But when I start to tell them,

They think I’m telling lies.

I say,

It’s in the reach of my arms,

The span of my hips,

The stride of my step,

The curl of my lips.

I’m a woman

Phenomenally.

Phenomenal woman,

That’s me.

ഇങ്ങനെയാകണം നല്ല സ്ത്രീകൾ, ഇതാണല്ലോ സുന്ദരിയുടെ അഴകു പാകം, ഇവളെപ്പോലെ തന്നെ വേണം പാവം പെണ്ണ് ... നിർവചനങ്ങളുടെ, തീർപ്പുകളുടെ, വിധിന്യായങ്ങളുടെ വല്ലാത്ത ഒരു ലോകം അല്ലേ. ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന ആ ലോകം വിട്ടു പറക്കാനാണു പ്രശസ്ത കവയിത്രി മായ ആഞ്ജലു പറഞ്ഞത്. നമ്മളെന്താണോ അതിലേക്കു ലോകം വേണമെങ്കിൽ വരട്ടെ എന്നാണവർ ഉറച്ച വാക്കുകളിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന കളങ്ങളിലേക്ക് ചിറകും സ്വപ്നവും മുറിച്ചു കളഞ്ഞ് കയറിക്കൂടരുതെന്ന് സ്നേഹത്തോടെ സ്ത്രീകളെ ശാസിച്ചത്...



മുകളിൽ കുറിച്ചത് അവരുടെ 'ഫി നോമിനൽ വുമൻ' എന്ന കവിതയിലെ വരികൾ. അതെ, സ്ത്രീ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. ആ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് സമൂഹം വിമുഖതയോടെ ആണെങ്കിലും കയറി വരുന്നു. പക്ഷേ, സ്ത്രീകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും കസ്തൂരി മണം തേടുന്ന കസ്തൂരി മാനുകളായി തന്നെ തുടരുന്നു, ഇപ്പോഴും.

മായ ആഞ്ജലുവിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കുമ്പോൾ, കവിത പോലെയുള്ള അവരുടെ വാക്കുകൾ യു ട്യൂബിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയാനാകും, ഈ ലോകം വിട്ടിട്ടും എത്രയോ പെൺജീവിതങ്ങളെ അവർ തൊട്ടുണർത്തുന്നു എന്ന്.

മിണ്ടാപ്പെണ്ണ്



എട്ടാം വയസ്സിൽ മായ ആഞ്ജലു പൊടുന്നനെ മിണ്ടാട്ടം നിർത്തി. തന്റെ ' 'ശബ്ദം ' ഒരാളെ കൊന്നുവെന്നു ഭയന്നായിരുന്നു അത്. അമ്മയുടെ കൂട്ടുകാരൻ തന്നെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്നു മായ പൊലീസിൽ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. ജയിൽ വാസത്തിനിടെ ജാമ്യത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ അയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കൊന്നതു തന്റെ ബന്ധുക്കളാണെന്നു വാർത്ത പരന്നതോടെ മായ നിശ്ശബ്ദയായി. തന്റെ വാക്ക് ഒരാളുടെ ജീവനെടുത്തോ എന്ന ഭയം. 5 കൊല്ലം അവൾ ചുരുക്കം വാക്കുകളിൽ മിണ്ടിയത് പ്രിയ സഹോദരനോടു മാത്രം! നീണ്ട മൗനത്തിൽ മായ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു , കുറ്റവാളി താനല്ലെന്ന്, തെറ്റിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാനല്ല, പ്രതികരിക്കാതിരിക്കാനാണു ഭയക്കേണ്ടത് എന്ന്. കറുത്ത വർഗക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പൊരുതിയ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയിലേക്കും ലോകമറിയുന്ന എഴുത്തുകാരിയിലേക്കും അവൾ വളരാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ.



ഓപ്രയുടെ മായ



ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള ടിവി അവതാരക - ഓ പ്ര വിൻഫ്രി. കുഞ്ഞുന്നാളിലേ പലവട്ടം ക്രൂരലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയായവൾ, പട്ടിണി കൊണ്ടും കിടക്കാൻ ഇടമില്ലാതെയും അലഞ്ഞവൾ, പതിനാലാം വയസ്സിൽ ചാപിളളയെ പ്രസവിച്ചവൾ - തകർന്നു തരിപ്പണമായ ഇടത്തു നിന്ന് രണ്ടാം ജീവിതത്തിലേക്ക് മുന്നേറാൻ ഓപ്രയ്ക്കു കരുത്തായത് വായന. പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ അവളുടെ കൈ പിടിച്ച മായ ആഞ്ജജലുവിനെ നേരിൽ കണ്ടതോടെ ജീവിതം വഴിമാറി. മായ അവൾക്ക് അമ്മയും സഹോദരിയും ഗുരുവും വഴികാട്ടിയുമായി. ലോകത്തിന് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഓപ്ര വിൻഫ്രിയെ കിട്ടി .



സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച്



ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ അവൾക്കായി ശബ്ദിക്കുമ്പോൾ അത് ലോകം മുഴുവനുമുള്ള സ്ത്രീകൾക്കു വേണ്ടിയായി മാറും. ഇതു പോലെ ഉള്ളിൽ തീപ്പൊരിയാകുന്ന വാക്കുകളിലൂടെ മായ ആഞ്ജലു പെൺ ലോകത്തെ ജ്വലിപ്പിച്ചു. ഓ പ്രയെ പോലെ നൂറുകണക്കിനാളുകളുടെ ജീവിതം ഉജ്വലമായി.

I walk into a room



Just as cool as you please,

And to a man,

The fellows stand or

Fall down on their knees.

Then they swarm around me,

A hive of honey bees.

I say,

It’s the fire in my eyes,

And the flash of my teeth,

The swing in my waist,

And the joy in my feet.

I’m a woman

Phenomenally.

Phenomenal woman,



That’s me.

എത്ര ധീരമായ വരികൾ. ശാന്തവും അതീവ പ്രഹര ശേഷിയുള്ളതുമായ ഒരു യുദ്ധം പോലെ.



