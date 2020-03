കൊറോണയെ പോലും ഓടിത്തോൽപിക്കും ഈ പ്രചോദനം; 103കാരി മുത്തശ്ശിക്ക് അഭിനന്ദന പ്രവാഹം

ലോകത്താകെ പരിഭ്രാന്തി പരത്തുകയാണ് കൊറോണ കൊറോണ വൈറസ്. ഇതിനിടെയാണ് 103 വയസ്സുള്ള മാൻകൗർ വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നത്. പ്രശസ്ത ബിസിനസുകാരൻ ആനന്ദ് മഹിന്ദ്രയുടെ മാൻകൗറിനെ കുറിച്ചുള്ള പോസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്.

‘വൈറസിനെ ഓടിത്തോൽപ്പിക്കും’ ഈ പ്രചോദനം എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് ആനന്ദ് മഹിന്ദ്ര മാൻ കൗർ നാരീ ശക്തി പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ പങ്കുവച്ചത്. സ്പോർട്സ് രംഗത്ത് തന്റെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചതിനാണ് 103–ാം വയസ്സിൽ ഈ മുത്തശ്ശിയെ തേടി പുരസ്കാരം എത്തിയത്.

‘ലോകം കോവിഡ്–19ന്റെ ഭയത്തിലാണ്. എന്നാൽ, ഇവിടെ 96 വയസ്സിലധികം പ്രായമുള്ള മിസ്സിസ് കൗർ ഒന്നിനെയും ഭയക്കുന്നില്ല. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വൈറസിനെ പോലും അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഓടിത്തോൽപ്പിക്കും. എന്തൊരു പ്രചോദനമാണ്. ’ മഹിന്ദ്ര ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. നൂറിനു മുകളിൽ പ്രായമുണ്ട് അവർക്ക് എന്ന് അറിഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി പ്രചോദനമാണെന്നും അദ്ദേഹം പിന്നീട് പറഞ്ഞു. ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു മണിക്കൂറിനകം തന്നെ 2600 ലൈക്കുകളാണ് മഹീന്ദ്രയുടെ ട്വീറ്റിനു ലഭിച്ചത്. 400ൽ അധികം പേർ റീട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

English Summary: Anand Mahindra tweets about woman who could ‘outrace coronavirus’