തുടക്കത്തിൽ ലക്ഷണം കണ്ടില്ല; വൈറലായി കോവിഡ്19 രോഗിയുടെ പോസ്റ്റ്– അനുഭവം

യുഎസിലെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതയായ യുവതിയുടെ പോസ്റ്റ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നു. വാഷിങ്ടൻ ഡിസിയിലെ എലിസബത്ത് ഷ്നൈഡർ എന്ന യുവതിയുടെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റാണ് വൈറലാകുന്നത്. രോഗമുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയതിനെ കുറിച്ചും തെറ്റദ്ധാരണയെ കുറിച്ചും കൊറോണ വൈറസ്ബാധയിൽ നിന്നും മുക്തയായതിനെ കുറിച്ചും പോസ്റ്റിൽ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട്. വൈറസ് ബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായ ചുമയോ ജലദോഷമോ ഒന്നും തനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും യുവതി പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 19000ൽ അധികം പേരാണ് പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 2700ൽ അധികം കമന്റുകളും എത്തി.

യുവതിയുടെ പോസ്റ്റിന്റെ സംക്ഷിപ്ത രൂപം.



കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച ഒരുകഥ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും മറ്റും ആവശ്യപ്രകാരമാണ് ഈ പോസ്റ്റ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ കുറിച്ച് ഫലപ്രദമായ വിവരം നൽകുകയും മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുകയും ചെയ്യും.



ആദ്യമായി എങ്ങനെയാണ് വൈറസ് എന്നെ ബാധിച്ചതെന്ന് പറയാം. ഞാനൊരു ചെറിയ പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആർക്കും ചുമയോ ജലദോഷമോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, ഒരു രോഗലക്ഷണവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, അവിടെ എത്തിയ 40 ശതമാനം പേരും രോഗബാധിതരായാണ് മടങ്ങിയത്. കൈകൾ നന്നായി കഴുകാനും രോഗബാധിതരായുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കണമെന്നും മാധ്യമങ്ങൾ നിങ്ങളോട് നിരന്തരം പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ഈ പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്ത 40 ശതമാനം പേരിലും നാലു ദിവസത്തിനകം പനി അടക്കമുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി.



പ്രായഭേദം അനുസരിച്ച് ലക്ഷണങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും. 40നും 50നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ളവരായിരുന്നു അസുഖബാധിതരായവരിൽ ഏറെയും. എന്നാൽ 35 വയസാണ് എന്റെ പ്രായം. ചുമ, ജലദോഷം തുടങ്ങിയ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും തന്നെ എന്നിൽ കണ്ടില്ല. ആദ്യത്തെ മൂന്നു ദിവസം കടുത്ത തലവേദനയും പനിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനു ശേഷം ഇടവിട്ട് പനിയുണ്ടായി.കഠിനമായ ശരീര വേദനയും അനുഭവപ്പെട്ടു. ആദ്യത്തെ ദിവസം 103 ഡിഗ്രിയും രണ്ടു മുന്നും ദിവസങ്ങളിൽ യഥാക്രമം 100,99.5 ഡിഗ്രിയുമായിരുന്നു പനി. ഒരു ദിവസം പനി പൂർണമായും ഭേദമായി. അന്ന് മൂക്കൊലിപ്പും തൊണ്ട വേദനയും അനുഭവപ്പെട്ടു. ഞങ്ങളിൽ വളരെ കുറച്ചു പേർക്കാണ് ചുമയുണ്ടായത്. കുറച്ചു പേർക്ക് ശ്വാസതടസം അനുഭവപ്പെട്ടു. കോവിഡ് 19ന് പൊതുവെ പറയുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങളിൽ പലതും ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും തുടക്കത്തിലുണ്ടായില്ല.

10–16 ദിവസം മാത്രമാണ് അസുഖമുണ്ടാകുന്നത്. കാരണം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു. എന്റെ രക്ത സാമ്പിൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കോവിഡ് 19 ബാധിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മാർച്ച് 9ന് എനിക്ക് വൈറസ് ബാധയുടെ ആദ്യലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ട് 13 ദിവസം പിന്നിടുകയാണ്. 72 മണിക്കൂറായി പനിയും ഇല്ല. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നിർദേശിച്ച രണ്ടു സമയപരിധിയും എന്റെ കാര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ, ജനങ്ങൾ കൂടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് കൂടി ഞാൻ പോകില്ല. നിരത്തിൽ അറിയുന്നവരെ ആരെയെങ്കിലും കണ്ടാലും ഞാൻ അടുത്തു വരില്ല.



എന്നെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചില്ല. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും കോവിഡ്–19 രോഗമുള്ള എല്ലാവരെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാറില്ല. ആശുപത്രിയിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ വീടിനകത്തു തന്നെ ഇരുന്നു. കൃത്യമായി മരുന്നുകൾ എടുക്കുകയും ചെയ്തു. ജലദോഷമോ മറ്റോ വന്നാൽ പരിശോധിക്കാതിരിക്കുകയും പൊതുജനങ്ങളുമായി ഇടപഴകുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വൈറസ് ബാധയുണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം. പരിശോനയിൽ അലംഭാവം അരുത്.

ചില പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാലും തങ്ങൾക്ക് ഈ അസുഖം വരില്ല എന്നു കരുതുന്നതിനാൽ പലരും ചികിത്സ തേടാറില്ല. ഇത്തരം മനോഭാവം ഒഴിവാക്കണം. കാരണം ഈ അസുഖം എന്താണ് എന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ വ്യക്തമായി അറിയാം. പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ചികിത്സ തേടേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. കൃത്യമായി മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചതിലൂടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് ബാധിക്കാതെ വൈറസിനെ തടയാൻ എനിക്കു സാധിച്ചു. കൊറോണയെ തടയാനുള്ള മെഡിക്കൽ ടിപ്പ് ഒന്നുമല്ല. എന്റെ അനുഭവമാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചത്.

