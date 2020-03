ഭർത്താവ് കൂടെനിന്നു; ആഗ്രഹങ്ങളെ എത്തിപ്പിടിച്ച് രൂപാലി ഗാംഗുലി

തിരിച്ചുവരവിനു കാരണമായി പ്രശസ്ത സീരിയല്‍ നടി രൂപാലി ഗാംഗുലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെയാണ്. ഒരു പുരുഷനെ. അയാളാണ് രൂപാലിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുരുഷന്‍. അത് മറ്റാരുമല്ല, സ്വന്തം ഭര്‍ത്താവ് തന്നെയാണെന്നു പറയുന്നു രൂപാലി.

സഞ്ജീവനി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ജനപ്രിയ സീരിയലുകളിലൂടെ രാജ്യത്തെ കുടുംബപ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നടിയാണ് രൂപാലി. വര്‍ഷങ്ങളായി നടി അഭിനയ രംഗത്തില്ല. കുടുംബത്തിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത് വീട്ടില്‍ തന്നെയാണ്. ആറു വയസ്സുള്ള മകനെ നോക്കുന്നതാണ് പ്രധാന ജോലി. പക്ഷേ, ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം അനുപമ എന്ന സീരിയലിലൂടെ നടി മടങ്ങിവരവിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. അനുപമയില്‍ അഭിനയിക്കാനുള്ള കാരണം ഭര്‍ത്താവാണെന്നാണ് രൂപാലി പറയുന്നത്. അശ്വിന്‍ കെ. വര്‍മ.



ഈ സീരിയല്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ എന്നെ നിര്‍ബന്ധിച്ചത് ഭര്‍ത്താവ് അശ്വിനാണ്. കുറേ വര്‍ഷങ്ങളായി ഞാന്‍ വീട്ടില്‍തന്നെയാണ്. മകനെ വളര്‍ത്തുന്നതിലാണ് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത്. വീടിനു പുറത്തിറങ്ങാന്‍പോലും തോന്നാറില്ല- 42 വയസ്സുകാരിയായ നടി പറയുന്നു.



അനുപമയിലെ വേഷം ഓഫര്‍ ചെയ്തപ്പോഴും എനിക്കു മടിയായിരുന്നു. പക്ഷേ, അശ്വിന്‍ കുട്ടിയെ നോക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വയം മുന്നോട്ടുവരികയായിരുന്നു. ഒരു നടിയെന്ന നിലയിലുള്ള കഴിവ് പ്രകടമാക്കന്‍ ഇത് അവസരം തരുമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അശ്വിനാണ്. വീട്ടിലെ കാര്യമോര്‍ത്ത് പേടിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അതെല്ലാം തനിക്കു വിട്ടേക്കാനും അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു. അതോടെ സംശയങ്ങള്‍ ഇല്ലാതായി. തരിച്ചുവരവിന് ഞാന്‍ തയാറായി- രൂപാലി പറയുന്നു.



2013 ലാണ് രൂപാലിയും അശ്വിനും വിവാഹിതരാകുന്നത്. ഏകമകന് ഇപ്പോള്‍ 6 വയസ്സ്. തിരിച്ചുവരവ് രൂപാലിക്ക് പക്ഷേ, അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല. ദിവസം 13 മണിക്കൂര്‍ വരെയാണ് താന്‍ ഇപ്പോള്‍ അധ്വാനിക്കുന്നതെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. അശ്വിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് 87 വയസ്സുണ്ട്. ഒരു വീട്ടിലെ കാര്യം മുഴുവന്‍ പുരുഷന്‍ നോക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യവുമല്ല. അനുപമ ടിവി സീരിയല്‍ ആയതിനാല്‍ ദിവസം 12-13 മണിക്കൂര്‍ വരെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നു. വീട്ടില്‍ കൂട്ടിയെ നോക്കാന്‍ മികച്ചൊരാള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രമേ എനിക്കു വിട്ടുനില്‍ക്കാനൂ. അശ്വിന്‍ വീട്ടിലെ എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും ഏറ്റെടുത്തതോടെ ഞാന്‍ വീണ്ടും സ്വതന്ത്രയായി. ഈ ഒരൊറ്റ തീരുമാനത്തിലൂടെ ഞാന്‍ വീണ്ടും അശ്വിനുമായി പ്രണയത്തിലായിരിക്കുന്നു- രൂപാലി പറയുന്നു.



അഭിനയ രംഗത്തേക്കു തിരിച്ചുവരുമ്പോള്‍ പുതിയൊരു നായികയെപ്പോലെ താന്‍ സമ്മര്‍ദത്തിലാണെന്നും നടി വെളിപ്പെടുത്തി. ഒട്ടേറെപ്പേര്‍ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. എനിക്ക് നന്നായി അഭിനയിക്കാനാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അവരുടെ പ്രതീക്ഷകള്‍ക്കൊത്ത് ഉയരുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം. ജോലിയോടുള്ള പ്രണയം നന്നായി അഭിനയിക്കാന്‍ സഹായിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിശ്വാസം. ഞാനതാഗ്രഹിക്കുന്നു. വീണ്ടും പ്രശസ്തിയുടെ വെള്ളിവെളിച്ചത്തില്‍ എത്താനാകുമെന്നും ഞാന്‍ സ്വപ്നം കാണുന്നു- രൂപാലി തന്റെ ആഗ്രഹവും ലക്ഷ്യവും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.



രാജന്‍ ഷാഹി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന അനുപമ പഴയൊരു ബംഗാളി സീരിയലിന്റെ റീ മേക്കാണ്. ഒരു വീട്ടമ്മയാണ് നായിക. രൂപാലി അഭിനയനിക്കുന്നത് നായികയായ വീട്ടമ്മയായി. മാര്‍ച്ച് 16 മുതല്‍ അനുപമ സംപ്രേഷണം ചെയ്തുതുടങ്ങും.



