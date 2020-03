അസ്ഥികൂടം അശ്ലീല ആംഗ്യം കാണിച്ചു; ചുട്ടെരിച്ച് യുവതി; വിചിത്ര പരാതി

അസ്ഥികൂടമോ അത്തരത്തിലുള്ള നിർജീവ വസ്തുവോ ആംഗ്യം കാണിക്കുമോ? എന്നാല്‍ അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നാണ് മെക്സിക്കോയിലെ ഈ യുവതി പറയുന്നത്. അയൽവാസിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അസ്ഥികൂടത്തിന്റെ മോഡൽ മോഷ്ടിച്ചതിൽ തനിക്കെതിരെ പരാതി വന്ന സഹചര്യത്തിലാണ് യുവതിയുടെ പ്രതികരണം. ഡയാന ഹോഗ്രേബെ എന്ന യുവതിക്കെതിരെയാണ് വിചിത്രമായ പരാതി.

അസ്ഥികൂടം മോഷ്ടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് യുവതി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ‘അയൽവാസിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അസ്ഥികൂടത്തിന്റെ മോഡൽ അശ്ലീല ആംഗ്യം കാണിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പലതവണ അയൽവാസിയായ ജോസഫ് ഡോണ്‍സിനോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞു. ഈ അസ്ഥികൂടത്തിന്റെ ശരീരഭാഷ തനിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും അരോചകമായി തോന്നുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം അത് എടുത്തുമാറ്റാൻ തയ്യാറായില്ല.’– യുവതി പറഞ്ഞു.



അതേസമയം, അസ്ഥികൂടം ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ഡോൺസിന്് കുടുംബ സുഹൃത്ത് സമ്മാനിച്ചതാണ് 1500 ഡോളർ വിലയുള്ള അസ്ഥികൂട മോഡൽ. ഫെബ്രുവരി 27ന് പുലർച്ചെയാണ് ഹൊഗ്രബെ അസ്ഥികൂടം മോഷ്ടിച്ചത്. അസ്ഥികൂടത്തിന്റെ കൈവിരൽ അശ്ലീല ആംഗ്യം കാണിക്കുന്നതായിരുന്നു. അത് തന്നെ അസ്വസ്ഥയാക്കിയിരുന്നു എന്നും ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഹൊഗ്രബെ വ്യക്തമാക്കി. അതിന്റെ മോശമായ ആംഗ്യം ചുട്ടെരിച്ച് കളയാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചെന്നും യുവതി പറഞ്ഞു.



അയൽവാസിയായ ഡോൺസ് തന്നെയും കുടുംബത്തെയും അയൽക്കാരെയും നിരന്തരം ശല്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായും യുവതി പറഞ്ഞു. ‘ഒരുവർഷം മുൻപാണ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ അയൽവാസിയായി എത്തിയത്. എന്നെയും 19 വയസ്സുള്ള മകളെയും ഭർത്താവിനെയും നിരന്തരം ആക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. മറ്റ് അയൽക്കാരുമായും അയാൾ കലഹത്തിലാണ്. മണിക്കൂറുകളോളം പാട്ട് ഉച്ചത്തിൽ വയ്ക്കും. അയൽക്കാരുമായി എപ്പോഴും വഴക്കുണ്ടാക്കും.’– ഡയാന ഹൊഗ്രെബെ വ്യക്തമാക്കി. തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് യുവതി കയറുന്നതും അസ്ഥികൂടവുമായി മടങ്ങുന്നതും അടങ്ങിയ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഡോൺസും തെളിവായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.



English Summary: Woman Steals Neighbour's Anatomical Skeleton as She is 'Offended' by Its 'Posing'