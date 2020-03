മയക്കുമരുന്നിനായി കുട്ടികളെ സെക്സ് റാക്കറ്റിലെത്തിച്ച് വനിതകൾ; ലൈംഗികാതിക്രമം

കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾക്കു കൂട്ടുനിന്നതിന്റെ പേരിൽ മൂന്ന് വനിതകളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മേഗൻ റിച്ച്മോണ്ട്(32), താഷ സ്ട്രിൻജർ (37) കാതറിൻ മാക്ക്മുള്ളൻ (36) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഒഹിയോയിലാണ് സംഭവം. കുട്ടികളെ ഇവർ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിനും ക്രൂരമായ പീഡനത്തിനും ഇരയാക്കിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.



3 വയസ്സു മുതൽ 13 വയസ്സു വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളാണ്. മയക്കു മരുന്നിനും പണത്തിനും വേണ്ടിയായിരുന്നു പീഡനം. പെൺകുട്ടികളെയും ആൺകുട്ടികളെയും സെക്സ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകിയിരുന്നതായി യുവതികൾ സമ്മതിച്ചു.



സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അവസാനമായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. മൂന്നു പേരെയും ബലാത്സംഗക്കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒരുലക്ഷം ഡോളർ പിഴത്തുക കെട്ടിവയ്ക്കാനും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം പീഡനത്തിനിരയായ കുട്ടികളും പ്രതികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമല്ല. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പേർക്കു പങ്കുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

