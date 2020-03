‘അച്ഛൻ എവിടെയാണോ അവിടെ നിൽക്കൂ, നമുക്ക് കൊറോണയെ തോൽപിക്കണം’, ഹൃദയംതൊട്ട് പെൺകുട്ടി

‌കൊറോണക്കാലത്ത് സമൂഹത്തിനു പ്രചോദനമാകുന്ന വിഡിയോ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി അവളുടെ അച്ഛന് കത്തെഴുതുന്നതിന്റെ വിഡിയോയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കുവച്ചത്. 40 സെക്കന്റ് ദൈർഘ്യമുള്ളതാണ് വിഡിയോ.

അമ്മയോ അവളോ അച്ഛനെ മിസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അവൾ കത്തിൽ പറയുന്നു. എവിടെയാണോ അച്ഛനിപ്പോൾ ഉള്ളത് അവിടെ തന്നെ തുടരണം. കാരണം അച്ഛൻ വീട്ടിലേക്കു വന്നാൽ കൊറോണ വൈറസ് ജയിക്കും. നമുക്ക് വൈറസിനെ തോൽപ്പിക്കണമെന്നും അവൾ പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കു വേണ്ടി ഇത് കാണണം. കാരണം നമ്മൾ കൊറോണ വൈറസ് പോരാളികളാണ് എന്നു പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് അവൾ വവിവരണംം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

‘ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി അവളുടെ പിതാവിന് സന്ദേശം നൽകുകയാണ്. നിർബന്ധമായും കാണൂ’ എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വിഡിയോ പങ്കുവച്ചത്. #IndiaFightsCorona എന്ന ഹാഷ് ടാഗോടെയാണ് വിഡിയോ പങ്കുവച്ചത്. മൂന്ന് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകം രണ്ടുലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് വിഡിയോ കണ്ടത്. നിരവധിപേർ വിഡിയോ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

മാർച്ച് 25 മുതൽ രാജ്യം പൂർണമായും അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. 27–ാം തിയതി വരെ 863 കേസുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. കേരളത്തിൽ മാത്രം 164 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ഭരണസംവിധാനങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

A young girl’s message to her father. Do watch. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/gF7ZVNzGVb — Narendra Modi (@narendramodi) March 27, 2020

