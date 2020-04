അധികനാൾ മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്ക് കാൻസർ സാധ്യത കുറവ്; പുതിയ പഠന റിപ്പോർട്ട്

നവജാത ശിശുക്കളെ മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാര്‍ക്ക് അണ്ഡാശയ കാന്‍സര്‍ വരാനുള്ള സാധ്യത 25 ശതമാനം കുറവാണെന്നു തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യാന്തര പഠനം. കൂടുതല്‍ കാലം മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാര്‍ക്ക് രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത വീണ്ടും കുറയുമെന്നും പഠനം പറയുന്നു. ജാമ ഓങ്കോളജി എന്ന ശാസ്ത്ര മാസികയിലാണ് പഠനം വന്നത്.



വലിയ ട്യൂമറുകളായി വികസിക്കുന്ന മാരകമായ കാന്‍സര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള അസുഖങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ കാലം മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാര്‍ക്ക് ബാധിക്കില്ലെന്ന് ഗൈനക്കോളജിക്കല്‍ കാന്‍സര്‍ ഗ്രൂപ്പ് തലവനായ പ്രഫ. പെനിലോപ് വെബ് പറയുന്നു.

മൂന്നു മാസമെങ്കിലും കുട്ടികളെ മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാര്‍ക്ക് കാന്‍സര്‍ വരാനുള്ള സാധ്യത 18 ശതമാനമായാണ് കുറഞ്ഞത്. കൂടുതല്‍ മാസം മുലയൂട്ടുന്നതോടെ ഈ സാധ്യത വീണ്ടും കുറയുന്നതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രഫസര്‍ അറിയിച്ചു. ഒരു വര്‍ഷത്തില്‍ കൂടുതല്‍ മുലയൂട്ടിയാല്‍ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത വെറും 34 ശതമാനം മാത്രമാണത്രേ. ഇത്തരക്കാരില്‍ മുലയൂട്ടല്‍ നിര്‍ത്തിയാലും അടുത്ത 30 വര്‍ഷത്തേക്ക് കാന്‍സര്‍ ബാധിക്കുകയില്ല.



2019 ല്‍ മാത്രം ഓസ്ട്രേലിയയില്‍ ആയിരത്തിലധികം സ്ത്രീകളാണ് അണ്ഡാശയ കാന്‍സര്‍ മൂലം മരണമടഞ്ഞത്. ഓസ്ട്രേലിയയില്‍ കാന്‍സര്‍ വന്നു മരിക്കുന്നവരില്‍ 5 ശതമാനത്തിനും പ്രശ്നം അണ്ഡാശയത്തിലെ സങ്കീര്‍ണതകളാണ്.



അണ്ഡാശയ കാന്‍സര്‍ ഇപ്പോഴും മാരകമാണ്. ഈ അസുഖം ബാധിക്കുന്നവരില്‍ 45 ശതമാനം പേര്‍ മാത്രമേ അതിജീവിക്കാറുള്ളൂ. രോഗം ബാധിച്ച പതിനായിരത്തോളം സ്ത്രീകളില്‍ പഠനം നടത്തിയാണ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രഫ. വെബ് അവകാശപ്പെട്ടു.



മൂലയൂട്ടലും കാന്‍സര്‍ സാധ്യതയും തമ്മില്‍ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് മുന്‍പും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോഴാണ് ഇതിന് ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവ് ലഭിക്കുന്നത്. ആറുമാസം നിര്‍ബന്ധമായും അമ്മമാര്‍ കുട്ടികളെ മുലയൂട്ടണമെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നത്. സാധ്യമാണെങ്കില്‍ ഇതു നീട്ടണമെന്നും രണ്ടു വര്‍ഷം വരെ തുടരണമെന്നും കൂടി പറയുന്നുമുണ്ട്.

