‘കുറച്ചു ദിവസമായി ഞാൻ അച്ഛനെ കാണാറില്ല’, ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട് കുരുന്നിന്റെ കുറിപ്പ്

കൊറോണ വൈറസിനെ രാജ്യം നേരിടുകയാണ്. ആരോഗ്യ– സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം തന്നെ ഈ കാലത്ത് രാപകലില്ലാതെ അധ്വാനിക്കുന്നവരാണ് പൊലീസുകാർ. സ്വന്തം ജീവന്‍ പണയം വച്ചാണ് പൊലീസുകാർ കർത്തവ്യനിരതരായിരിക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്വന്തം പിതാവിനെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കൊച്ചുപെൺകുട്ടി എഴുതിയ കത്താണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്. നാലാം ക്ലാസുകാരി വിധി ധാക്കയാണ് പിതാവും ഡൽഹി പൊലീസ് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിളുമായ അനിൽ കുമാറിനെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും അഭിനന്ദിച്ചു കത്തെഴുതിയത്.

‘രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നില്ല. രാത്രി വളരെ വൈകിയാണ് വീട്ടിൽ വരുന്നത്. ചില ദിവസങ്ങളിൽ വരാറില്ല. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഞാൻ വിധി ധാക്ക, അനിൽ കുമാർ ധാക്കയുടെ മകൾ, രാജ്യത്തെ ഈ മഹാമാരിയില്‍ നിന്നും രക്ഷിക്കാനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിങ്ങളോടും സ്വന്തം സംരക്ഷണം പോലും നോക്കാതെ ജോലിചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫിനോടും നന്ദി പറയുന്നു.’ വിധി കത്തിൽ കുറിച്ചു.



8 വയസ്സുകാരിയായ വിധി എഎൻഐക്കു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ: ‘കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസമായി രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനെ കാണാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു കത്തെഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചത്. എന്റെ അച്ഛനെയും മറ്റു പൊലീസുകാരെയും ഓർത്ത് എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവര്‍ക്ക് അസുഖം ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനും മറ്റു പൊലീസുകാർക്കും ഡോക്ടർമാർക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കത്തെഴുതാൻ ‍ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത്.’



മകളുടെ കത്ത് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കാണിച്ചതായി വിധിയുടെ പിതാവ് അനിൽകുമാർ ധാക്ക പറഞ്ഞു. സ്വന്തം ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി അച്ഛൻ വീട്ടിൽ തുടരണമെന്നായിരുന്നു അവളുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. എന്നാൽ രാജ്യത്തെ സേവിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ കര്‍ത്തവ്യമാണെന്ന് മകളെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതായും അനിൽ കുമാർ പറഞ്ഞു.



English Summary: Delhi cop’s 8-year-old pens heart-melting letter, thanks the whole staff for service