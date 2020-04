ബെഞ്ചുകൾ അടുപ്പിച്ച് പ്രസവ കട്ടിലാക്കി പൊലീസ്; വഴിയരികിൽ യുവതി കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി

രാത്രി പട്രോളിങ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുകയായിരുന്ന പണ്ടു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാരുണ്യത്തില്‍ രോഡരികില്‍ സുരക്ഷിതയായി കുഞ്ഞിനു ജന്‍മം കൊടുത്ത് പഞ്ചാബി യുവതി. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രി ഉള്‍പ്പെടെ പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചതിനെതുടര്‍ന്ന് യുവതിക്ക് വഴിയരികില്‍ പ്രസവിക്കേണ്ടിവന്നത്. പഞ്ചബാബിലെ മോഗയില്‍ ധരംകോട്ട് ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം.



30 വയസ്സുള്ള ജ്യോതിക്കാണ് ദുരനുഭവം ഉണ്ടായത്. രാത്രി 9 മണിയോടെയാണ് യുവതിക്ക് പ്രസവ വേദന തുടങ്ങിയത്. ഉടന്‍തന്നെ ഭര്‍ത്താവ് ജ്യോതിയെ മോട്ടോര്‍ ബൈക്കില്‍ ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. മൂന്നു മണിക്കൂറാണ് വിവിധ ആശുപത്രികളുടെ കവാടങ്ങളില്‍ അവര്‍ സേവനം തേടി അലഞ്ഞത്. ഇതില്‍ ധരംകോട്ടിലെ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രവും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ഈ ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിന്റെ വാതില്‍ക്കല്‍ കാവല്‍ക്കാര്‍ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വാതിലുകള്‍ അടച്ചിട്ട നിലയിലുമായിരുന്നു. പിന്നാട് രണ്ട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളില്‍ കൂടി ചെന്നെങ്കിലും അവിടെയും പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതായി ജ്യോതിയുടെ ഭര്‍ത്താവ് ഹര്‍മേഷ് എന്ന യുവാവ് പറയുന്നു. ദിവസ വേതനക്കാരനാണ് ഹര്‍മേഷ്. ആശുപത്രികളില്‍ നിന്ന് നിരാശരായി ഇവര്‍ മടങ്ങുമ്പോള്‍ ലോഗര്‍ക് ചൗകില്‍ പതിവു വാഹന പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു എഎസ്ഐ സിക്കര്‍ സിങ്ങും കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ സുഖ്ജിന്ദര്‍ സിങ്ങും. ജ്യോതി വേദനകൊണ്ടു പുളയുന്നതു കണ്ടതോടെ ഈ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പെട്ടെന്ന് ‍ബെഞ്ചുകള്‍ അടുപ്പിച്ചിട്ട് കട്ടില്‍ പോലെയാക്കി. അടുത്തുതന്നെ ഒരു വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന നഴ്സിനെയും ഏതാനും അയല്‍ക്കാരെയും വിളിച്ചുണര്‍ത്തി കൊണ്ടുവന്നു. അര്‍ധരാത്രിയോടടുപ്പിച്ച് ജ്യോതി രോഡരികില്‍ ഒരുക്കിയ താല്‍ക്കാലിക ബെഞ്ചില്‍വച്ച് കുട്ടിക്ക് ജന്‍മം നല്‍കി.



പൊലീസുകാര്‍ തന്നെയാണ് പിന്നീട് യുവതിയെയും ഭര്‍ത്താവിനെയും വീട്ടില്‍കൊണ്ടുചെന്നാക്കിയത്. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. തങ്ങളെ പുകഴ്ത്തിയ ജ്യോതിയുടെ ഭര്‍ത്താവിന്റെ അമ്മയോട് ദൈവത്തിനു നന്ദി പറയാന്‍ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറയുന്നതും വിഡിയോയില്‍ കേള്‍ക്കാം. ‘തിരക്കൊന്നും വേണ്ട. അമ്മയ്ക്കും കുട്ടിക്കും ഒരു കുഴപ്പവും വരാതിരിക്കാനാണ് ഞങ്ങള്‍ നോക്കിയത്. ഞങ്ങള്‍ക്കല്ല നന്ദി പറയേണ്ടത്, ദൈവത്തിന്’.



സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഹര്‍മേഷും പിന്നീട് പ്രതികരിച്ചു. ‘കഴിഞ്ഞ രാത്രി നടന്ന സംഭവങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ ജീവിതത്തില്‍ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. കോറോണ വൈറസിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭീതിയുള്ളതിനാല്‍ തങ്ങള്‍ പുറത്തുനിന്ന് ആരെയും ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ലെന്നാണ് ആശുപത്രിക്കാര്‍ പറഞ്ഞത്. 108 ല്‍ ആംബുലന്‍സിനുവേണ്ടിയും ഞങ്ങള്‍ വിളിച്ചു. അപ്പോള്‍ ആ വാഹനം മറ്റേതോ രോഗിയെയും കൊണ്ടു പോകുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് രക്ഷിച്ചത്. അവരോട് എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് അറിയില്ല’.



കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ധരംകോട് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ജീവനക്കാര്‍ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയില്‍ സേവനത്തിലായിരുന്നെന്നും അതുകൊണാണ് അത് അടച്ചിട്ടതെന്നും മെഡിക്കല്‍ സൂപ്രണ്ട് അറിയിച്ചു.

English Summary: English Summary: 3 hospitals turn couple away, two Punjab cops help woman deliver child on roadside