19–ാം വയസില്‍ പുകവലിക്ക് അടിമ; കാരണം തുറന്ന് പറഞ്ഞ് കങ്കണ റനൗട്ട്

വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചും സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചും ആരാധകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് കങ്കണ റനൗട്ട്. 19–ാം വയസ്സിൽ പുകവലിക്ക് അടിമയായിരുന്നു എന്ന് തുറന്നു പറയുകയാണ് താരം. വോ ലംഹേ എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം സിഗരറ്റ് വലിച്ചിരുന്നതായും കങ്കണ പറഞ്ഞു.



‘വോലംഹേയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങ് സമയത്ത് എനിക്ക് 19 വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം.ആ ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രം പുകവലിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പുകവലി തുടങ്ങുന്നത്. എന്നാല്‍ ഷൂട്ടിങ്ങിനു ശേഷം പുകവലി എനിക്കു ശീലമായി. പക്ഷേ, അത് ശരിയല്ലെന്ന് ബോധ്യമായപ്പോൾ പതിയെ കുറച്ചു വന്നു. നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതു പോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. പുറത്തു നിന്നുമുള്ള ഒന്നിനും നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയരുത്.’– കങ്കണ പറഞ്ഞു.



നിലവിൽ മണാലിയിലെ വീട്ടിൽ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുകയാണ് കങ്കണ. എങ്കിലും മിക്ക ദിവസവും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ആരാധകരുമായി ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട് താരം. കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്നുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് 25 ലക്ഷം രൂപ കങ്കണ നൽകി.



