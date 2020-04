സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്ന പല വാർത്തകളുടെയും സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയാതെ അവ വാട്സാപ് അടക്കമുള്ള സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന പ്രവണതയുള്ളവരാണ് നമ്മളിലേറെയും. പങ്കുവയ്ക്കുന്നവ ഫെയ്ക്ക് വിഡിയോകളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സമയമെടുക്കും. അത്തരത്തിൽ ഒരബദ്ധം പറ്റിയിരിക്കുകയയാണ് പുതുച്ചേരി ഗവർണർ കിരൺ ബേദിക്ക്. ഫെയ്ക്കാണെന്നറിയാതെ കിരൺ ബേദി പങ്കുവച്ച വിഡിയോയ്ക്ക് നിരവധി ട്രോളുകളുമെത്തി.



കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് ഉപേക്ഷിച്ച മുട്ടകള്‍ വിരിഞ്ഞ് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള വിഡിയോയാണ് വാസ്തവം എന്തെന്നറിയാതെ കിരൺ ബേദി പങ്കുവച്ചത്. ‘കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് ഒരാഴ്ച മുൻപ് ഉപേക്ഷിച്ച മുട്ടകളാണ്. പ്രകൃതിയുടെ നിർമാണം. പുതുജീവൻ’ എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് കിരൺ ബേദി വിഡിയോ പങ്കുവച്ചത്.



കിരൺ ബേദി വിഡിയോ പങ്കുവച്ച ഉടൻ തന്നെ ഫെയ്ക്ക് വീഡിയോയാണെന്ന തരത്തിൽ കമന്റുകൾ എത്തി. ‘വാട്സാപ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൂ, ഈ നിമിഷം തന്നെ വാട്സാപ് അൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ താങ്കളോട് വീണ്ടും പറയുന്നു.’ എന്നാണ് ഒരാളുടെ കമന്റ്. ‘പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരയുകയുണ്ടായോ? എന്നാണ് മറ്റൊരാളുടെ രസകരമായ ചോദ്യം. ഇത് ആദ്യമായല്ല, കിരൺ ബേദി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫെയ്ക്ക് വിഡിയോ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഈ വർഷം ആദ്യത്തിൽ സൂര്യനിൽ നിന്നും ഓംകാരം കേൾക്കാം എന്ന തരത്തിലുള്ള വിഡിയോയും അവർ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സംഭവം വിവാദമായതോടെ കിരൺ ബേദി വിഡിയോ പിൻവലിച്ചു.



English Summary: Kiran Bedi posts fake forward on egg and chicken. Uninstall WhatsApp, says Twitter