കീമോ നടക്കുന്നതിനിടെ കഴുത്തിൽ വെളുത്ത പാടുകൾ കണ്ടു; കാൻസറില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു; പക്ഷേ...!

മാരകമായ അസുഖം ബാധിച്ചെങ്കിലും അതില്‍ നിന്നു മുക്തയായി തിരിച്ചുവന്ന പ്രശസ്ത നടി നഫീസ അലി തന്റെ ജീവിതത്തിലെ പുതിയ ദുരന്തം വെളിപ്പെടുത്തി രംഗത്തുവന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റിലാണ് തനിക്കു ബാധിച്ച അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് നഫീസ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ല്യൂക്കോഡെര്‍മ എന്നാണ് അസുഖത്തിന്റെ പേര് എന്നും നഫീസ പറയുന്നു.



63 വയസ്സുകാരിയായ നഫീസ കുറച്ചുനാളായി കാന്‍സറിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിലാണ്. രോഗത്തെ തോല്‍പിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അവര്‍ ആരാധകരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ, ഇപ്പോള്‍ മറ്റൊരു രോഗത്തെക്കൂടി ചെറുത്തുതോല്‍പിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് നടി.



ഏറ്റവും പുതിയ പോസ്റ്റില്‍ നഫീസ എഴുതുന്നു: കിമോതെറാപ്പി തുടങ്ങിയതു മുതല്‍ കഴുത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗങ്ങളില്‍ വെളുത്ത നിറം ഞാന്‍ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴത് മുഖത്തേക്കും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതാണു ജീവിതം. ഇങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോള്‍ ജീവിതം എന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ചില യുദ്ധങ്ങള്‍ ജയിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞേക്കും. എന്നാല്‍ ചില യുദ്ധങ്ങളില്‍ തോല്‍ക്കാനായിരിക്കും വിധി. എനിക്ക് ല്യൂക്കോഡെര്‍മ എന്ന അസുഖമാണ്’.



ശരീരത്തിലെ ചര്‍മത്തിനു സ്വാഭാവിക നിറം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ല്യൂക്കോഡെര്‍മ. ശരീരത്തിലെ പ്രത്യേക തരം കോശങ്ങള്‍ നശിച്ചുപോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ അസുഖം പ്രകടമാകുന്നതും രൂക്ഷമാകുന്നതും. രോഗം വ്യാപിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ നിറം പൂര്‍ണമായി നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകും- നടി പറയുന്നു.



വിഷാദം നിറ‍ഞ്ഞ വാര്‍ത്തയാണ് അറിയിക്കാനുള്ളതെങ്കിലും തന്റെ കുറിപ്പ് നഫീസ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തോടെയാണ് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സന്തോഷത്തോടെയിരിക്കൂ. അനുഗ്രഹീതരായിക്കൂ - നിങ്ങളുടെ നഫീസ. 2018 ലാണ് നഫീസ അവസാനമായി ഒരു ബോളിവുഡ് ചിത്രത്തില്‍ അഭിനയിച്ചത്.

