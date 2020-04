മോദിക്കും ഒരുപടി മുൻപേ സഞ്ചരിച്ച ടീന; അഭിനന്ദിച്ചു പോകും ഈ വനിതാ ഓഫിസറെ!

രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി കോവിഡ്–19 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണ് രാജസ്ഥാനിലെ ഭിൽവര. കൊറോണ വൈറസ് ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ജില്ലയും സംസ്ഥാനവും തന്നെ പൂർണമായും ലോക്‌ഡൗണിലാണ്. ജയ്പുരിൽ നിന്നും 250 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഭിൽവര. ശക്തമായ നിയന്ത്രണമാണ് പ്രദേശത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ജില്ലാഭരണകൂടത്തിന്റെ രീതി രാജ്യമെങ്ങും ചർച്ചയാകുകയും ചെയ്തു



26 വയസ്സുകാരിയായ ഐഎഎസ് ഓഫീസർ ടീന ദബിയാണ് ഈ നീക്കങ്ങൾക്കു ചുക്കാൻ പിടിച്ചത്ത്. കോവിഡ്–19 മഹാമാരിയയെ നേരിടുന്നതിനായി നടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മികച്ച മാതൃകയാകുകയാണ് ടീനയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം. ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ടീന പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ: ‘ഒരുവ്യക്തിയോ, ഒരു പ്രദേശമോ അല്ല. ഒരു ജില്ല മുഴുവനായാണ് ഐസലേഷനിൽ കഴിയണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചത്. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ, ഇറ്റലി പോലെയോ മറ്റോ ആകുമായിരുന്നു നമ്മുടെ അവസ്ഥയും. ടീന പറയുന്നു. ‌



‘ഇറ്റലി പോലെയാകും ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതി. രാജ്യത്തെ മറ്റ് ഏതൊരു പ്രദേശത്തെയും പോലെ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം നടത്തി. മാർച്ച് 19ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അത് ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു. അവിടെ തന്നെയായിരിക്കും പ്രഭവ കേന്ദ്രമെന്നും ഞങ്ങൾ കരുതി. അവിടെ മുതൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി.’– ടീന പറഞ്ഞു.



രാജ്യത്ത് ലോക്ഡൗൺ നടപ്പാക്കിയ മാർച്ച് 25ന് ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപു തന്നെ ഭിൽവര ജില്ലയിൽ ലോക്ഡൗൺ നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. 2018 മുതൽ ഭിൽവാരയിലെ സബ് ഡിവിഷനൽ മജിസ്ട്രേറ്റാണ് ടീന ദബി. പ്രദേശത്തു നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതിനു രണ്ടുമണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ ജില്ലയിൽ മുഴുവനായി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ ജില്ലാ കലക്ടർ രാജേന്ദ്ര ഭട്ടും ഉത്തരവിട്ടു. ആശുപത്രിയിൽ ആദ്യ കേസ് പോസിറ്റീവാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ സിറ്റിയിലെ എല്ലാ കടകളും അടപ്പിക്കുകയും പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. രണ്ടു മൂന്നു ദിവസങ്ങൾക്കകം സാഹചര്യം ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ സാധിച്ചെന്നും ടീന വ്യക്തമാക്കി.



ആദ്യത്തെ മൂന്നു നാലു ദിവസം നിരന്തരം വിളികൾ വന്നു. എന്നാൽ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനു പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതിനാലാണ് ലോക്ഡൗൺ നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും അവരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ ഞങ്ങൾക്കു സാധിച്ചു. അന്ന് അത്തരത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ സമൂഹവ്യാപനത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാനും ഞങ്ങൾക്കു സാധിച്ചു. ഭിൽവാരയില്‍ ആദ്യം ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഭയന്ന് മാറി നിന്നവരും വിമർശിച്ചവരുമെല്ലാം പിന്നീട് ഈ നീക്കത്തെ അഭിനന്ദിച്ചു.– ടീന പറഞ്ഞു.

English Summary: ‘Took it head-on’: IAS officer Tina Dabi on how Bhilwara model for Covid-19 worked