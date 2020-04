കുഞ്ഞിനെ മാറോടണച്ച് ആ അമ്മ ആംബുലൻസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോള്‍ കയ്യടി; ചിലർ വിസിലടിച്ചു

ആറു മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുട്ടിയെ മാറോടടുക്കിപ്പിടിച്ച് അമ്മ ആംബുലന്‍സില്‍നിന്നു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോള്‍ കല്യാണിലെ ഹൗസിങ് സൊസൈറ്റിയുടെ മുറ്റത്തു കൂടിനിന്നവര്‍ കൈയടിച്ചു. ചിലര്‍ വിസിലടിച്ചു. ആഹ്ലാദശബ്ദങ്ങള്‍ക്കും ആരവങ്ങള്‍ക്കും ഇടയിലൂടെ വീട്ടിലേക്കു നടക്കുമ്പോള്‍ ആ അമ്മ കരയുകയായിരുന്നു; സങ്കടം കൊണ്ടല്ല, സന്തോഷം കൊണ്ട്. 9 ദിവസമായി അവര്‍ മുംബൈയിലെ കസ്തൂര്‍ബ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു. വേദനയും അപമാനവും ഭീതികളും പിന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മടക്കയാത്ര. അവിശ്വസനീയവും അതിശയകരവുമായ ഒരു മടക്കയാത്ര; ജീവിതത്തിലേക്ക്, ആശ്വാസത്തിലേക്കും സമാധാനത്തിലേക്കും.

ദിനംപ്രതി നൂറും ഇരുന്നൂറും എന്ന കണക്കില്‍ കോവിഡ് രോഗികള്‍ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ നിന്നാണ് ഈ ആശ്വാസകരമായ സംഭവം. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കോവിഡ് മരണങ്ങളും രോഗങ്ങളും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത സംസ്ഥാനത്തു നിന്ന്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും കഥ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റേതാണ്, രാജ്യം മുഴുവന്‍ അറിയേണ്ടതും. 36 വയസ്സുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക്. നന്ദി പറയേണ്ട ഒട്ടേറെപ്പേര്‍ തന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെന്ന് കണ്ണീരിനിടയിലൂടെ ആ അമ്മ പറയുന്നു. ആറു വയസ്സുള്ള മൂത്ത കുട്ടിയുടെ പരിപാലനം ഏറ്റെടുത്ത അയല്‍വാസിക്ക്, ഇളയ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിലാക്കാന്‍ അടിയന്തര ഇടപെടലിനുവേണ്ടി ആരോഗ്യന്ത്രിയെ വരെ ബന്ധപ്പെട്ട സുമനസ്സുകള്‍ക്ക്.



കുടുംബത്തില്‍ ആദ്യം കോവിഡ് ബാധിച്ചത് മുത്തച്ഛനാണ്. പ്രമേഹ രോഗിയാണ് അദ്ദേഹം. രക്തസമര്‍ദത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട്. നാലു ദിവസം പനി നീണ്ടുനിന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം കോവിഡ് ടെസ്റ്റിനു വിധേയനാകുന്നത്. ഏപ്രില്‍ മൂന്നിന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു; അദ്ദേഹത്തെ കസ്തൂര്‍ബ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് ഇളയ കുട്ടിക്കായി അസുഖം. ഫിസിഷ്യനെ കാണിച്ച് മരുന്ന് കഴിച്ചെങ്കിലും കുറഞ്ഞില്ല. ഉടന്‍ തന്നെ കല്യാണിലെ ശാസ്ത്രി ആശുപത്രിയില്‍ ചെന്നു. സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്തതിനാല്‍ അവിടെ പ്രവേശിപ്പിക്കാവില്ലെന്നു പറഞ്ഞു. അതോടെ 57 കിലോമീറ്റര്‍ സാഹസികമായി യാത്ര ചെയ്ത് ഹാജി അലിയിലുള്ള നാരായണ ആശുപത്രിയിലെത്തി. അവിടെയും കുട്ടികളെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള കോവിഡ് വാര്‍ഡ് ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും കുട്ടിയുടെ സ്ഥിതി സങ്കീര്‍ണമായി. വിളറി വെളുത്തു. പനിയും കുറവില്ല. ഡോക്ടര്‍ക്കു മുന്‍പില്‍ നിറകണ്ണുകളായി അമ്മ നിന്നതോടെ അവിടെനിന്ന് ഒരു റഫറന്‍സ് ലെറ്റര്‍ ലഭിച്ചു. അതുമായി കസ്തൂര്‍ബ ആശുപത്രിയിലേക്ക്. അവിടെ ഒരു ദിവസത്തോളം കാത്തുനില്‍ക്കേണ്ടിവന്നു. മുംബൈയ്ക്കു പുറത്തുള്ള രോഗികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ നിലപാട്. വൈകിട്ട് 9 മണിയായതോടെ ഒരു ബന്ധു സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ മന്ത്രി രാജേഷ് തോപെയെ ബന്ധപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമാണ് ആശുപത്രിയില്‍ ബെഡ് കിട്ടുന്നത്.



കുടുബത്തിലെ എല്ലാവരെയും കോവിഡ് ടെസ്റ്റിനു വിധേയരാക്കി. അമ്മയും ആറു വയസ്സുള്ള മൂത്ത കുട്ടിയും നെഗറ്റീവ്. ഇളയ കുട്ടി, ഭര്‍ത്താവ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ എന്നിവര്‍ പോസിറ്റീവും. മൂത്ത കുട്ടിയെ നോക്കാമെന്ന് ഒരു അയല്‍വാസി ഏറ്റു. അമ്മ ഇളയകുട്ടിയുമായി ആശുപത്രിയിലും. ചികിത്സയ്ക്കു ശേഷം രണ്ടു തവണ പരിശോധിച്ചപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയതിനെതുടര്‍ന്നാണ് കുട്ടിയെ ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്യുന്നത്. ആശുപത്രിയിലെ മുഴുവന്‍ രോഗികള്‍ക്കും ആശ്വാസകരമായ വാര്‍ത്ത കൂടിയായി അത്. ആറു മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുട്ടിയുടെ തിരിച്ചുവരവ്. കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മൂമ്മയും ഇപ്പോഴും ആശുപത്രിയില്‍തന്നെയാണ്.



അമ്മയും കുഞ്ഞും തിരിച്ചുവരുന്നതറിഞ്ഞ ഹൗസിങ് സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറിയാണ് എല്ലാവരെയും വിവരം അറിയിച്ചതും സ്വീകരണം നിശ്ചയിച്ചതും. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ അവര്‍ ആംബുലന്‍സില്‍ എത്തിയതോടെ പേടിച്ചുവിറച്ച മുഖങ്ങളില്‍ സന്തോഷം നിറ‍ഞ്ഞു. അത്യാഹ്ലാദത്തോടെ അവര്‍ കുട്ടിയെ സ്വീകരിച്ചു. മുഖാവരണം ധരിച്ച അമ്മ തന്റെ കുട്ടിയെ എല്ലാവര്‍ക്കും കാണാന്‍ വേണ്ടി എടുത്തുയര്‍ത്തി. ആ കുഞ്ഞിക്കണ്ണുകളില്‍ കല്യാണിലെ ഹൗസിങ് സൊസൈറ്റി അംഗങ്ങള്‍ കണ്ടതു പ്രത്യാശയുടെ തിളക്കം; ഏതു മഹാമാരിയെയും അതിജീവിക്കുമെന്ന പ്രത്യാശ.



English Summary: Cured, infant returns from Mumbai hospital with mother, gets rousing welcome from neighbours