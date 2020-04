ഭയപ്പെടണ്ട, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി; 104–ാം വയസ്സില്‍ കോവിഡിനെ കീഴടക്കി വെറ മുള്ളർ

കോവിഡ് സംബന്ധിച്ച ദുരന്ത വാര്‍ത്തകള്‍ ലോകമെങ്ങും ഭീതി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനിടെത്തന്നെയാണ് ആത്മവിശ്വാസം നിറയ്ക്കുന്ന അതിശയ വാര്‍ത്തകളും എത്തുന്നത്. അവയിലൊന്നാണ് അമേരിക്കയില്‍ മിനസോട്ടയില്‍ 104 വയസ്സുകാരി കോവിഡിനെ അതിജീവിച്ചത്. കുടുംബത്തിന്റെയും ഡോക്ടര്‍മാരുടെയും സഹായത്തോടെയായിരുന്നു വയോധികയുടെ അത്ഭുതകരമായ തിരിച്ചുവരവ്. യുഎസില്‍ ഈ വാര്‍ത്ത തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു.

വെറ മുള്ളര്‍ എന്ന 104 വയസ്സുകാരി മിനസോട്ടയിലെ ഒരു ഹെല്‍ത്ത് കെയര്‍ ഹോമിലാണ് 13 വര്‍ഷമായി ജീവിക്കുന്നത്. മാര്‍ച്ച് 25 നാണ് മുള്ളര്‍ക്ക് കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണുന്നത്. ചെറിയ ചുമയായിരുന്നു തുടക്കം. ജന്‍മദിനത്തിനുശേഷമുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ പനിയും മൂക്കടപ്പും കൂടി തുടങ്ങി. ഹെല്‍ത്ത് കെയര്‍ ഹോമിലാണെങ്കിലും മുള്ളറെ കുടുംബം സ്ഥിരമായി സന്ദര്‍ശിക്കാറുണ്ട്. കോവിഡിനെത്തുടര്‍ന്ന് ക്വാറന്റീനിലായിരുന്നപ്പോഴും കുടുംബം സന്ദര്‍ശനം മുടക്കിയില്ല. ഗ്ലാസ്സ് ഡോറിന് ഇരുവശവും നിന്ന് അവര്‍ പരസ്പരം കണ്ടു. ഫോണില്‍ എല്ലാ ദിവസവും മകന്‍ ബോബ് മുള്ളര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. മാര്‍ച്ച് 23 നായിരുന്നു ജന്‍മദിന ആഘോഷം. അന്ന് ഒരുമിച്ചുകൂടാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഹെല്‍ത്ത് കെയര്‍ ഹോമിലെ ഗ്ലാസ്സ് ഡോറിന് ഇരുവരും നിന്ന് അവര്‍ ആശംസകള്‍ കൈമാറി. ജന്‍മദിനത്തിന്റെ മണിയും മുഴക്കി.



മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ പിന്നിലാക്കി യുഎസ് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലും മരണത്തിലും കുതിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വെറ മുള്ളര്‍ രോഗത്തെ കീഴപ്പെടുത്തിയ വാര്‍ത്ത എത്തുന്നത്. ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും സര്‍ക്കാരിനും ആശ്വാസം പകരുന്ന വാര്‍ത്ത. ഒപ്പം സാധാരണ ജനങ്ങള്‍ക്കും. കൃത്യമായ പരിചരണത്തിലൂടെയും പ്രതിരോധ മരുന്നിലൂടെയും ആര്‍ക്കും ഏതു ഘട്ടത്തിലും രോഗത്തെ തോല്‍പിക്കാനാവുമെന്ന സന്ദേശമാണ് വെറ മുള്ളര്‍ പകരുന്നത്. അത് വിലപിടിച്ച ഒരു വാര്‍ത്തയാണു താനും. വെറ മുള്ളറുടെ പുഞ്ചിരി യുഎസ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ലോകവും. ഈ മോശം കാലത്തെയും ലോകം അതിജീവിക്കുമെന്നാണ് ആ ചിരിയുടെ അര്‍ഥം.

English Summary: 104-year-old USA woman defeats coronavirus with the support of her family