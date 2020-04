അമ്മയല്ല, ആരായാലും ലോക്ഡൗൺ ബാധകം; വീട്ടിൽ കയറുന്നത് തടഞ്ഞ് മകൻ

കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ രാജ്യം ഒറ്റക്കെട്ടായി പോരാടുകയാണ്. സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടു. എന്നാൽ ചിലയിടങ്ങളിലെങ്കിലും ലോക്ഡൗൺ നിബന്ധനകൾ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നതായാണ് തെലങ്കാനയിൽ നിന്നുള്ള സംഭവം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.



തെലങ്കാനയിലെ സങ്കറെഡ്ഢി ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. ലോക്ഡൗൺ നിബന്ധനകള്‍ പാലിക്കാതെ ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും തിരികെ എത്തിയ അമ്മ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് മകൻ തടഞ്ഞു.പൊതുപ്രവർത്തകയായ സായ് ഗൗഡാണ് അമ്മ തുൾസമ്മയെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരുന്നത്. ഗ്രാമത്തിന്റെ അതിർത്തിയില്‍ വച്ചു തന്നെ മകൻ അമ്മയെ തടഞ്ഞ് തിരിച്ച് ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിലേക്കു പോകാനും ഗ്രാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

‘നിയമം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ്. അത് പാലിക്കുക തന്നെ വേണം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അയൽ ഗ്രാമത്തിൽ‍ പോയ അമ്മയ്ക്ക് തത്കാലത്തേക്ക് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല. മെയ് 3 വരെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല.’– സായ് ഗൗഡ് വ്യക്തമാക്കി. മാത്രമല്ല, ‘ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്കും പ്രവേശനമില്ല’ എന്ന തരത്തിലുള്ള ബാനറുകൾ ഗ്രാമാതിർത്തികളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തടികൾ, കല്ലുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് അതർത്തികൾ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ആശുപത്രി ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ അതിർത്തികൾ തുറക്കില്ലെന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്ത് ലോക്ഡൗണ്‍ മെയ് മൂന്നു വരെ നീട്ടിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്.



English Summary: Telangana: Man refuses mother entry back in house after she breaks lockdown