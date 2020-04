‘മുപ്പത് സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ?’, ഡയപ്പറും, സ്കാർഫും മാസ്കാക്കി സണ്ണി ലിയോൺ

സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആരാധകരുമായി നിരന്തരം സംവദിക്കുന്നവരിൽ ഒരാളാണ് ബോളിവുഡ് താരം സണ്ണി ലിയോൺ. ഈ ലോക്ഡൗൺ കാലത്തും പലവിഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളുമെല്ലാം താരം ആരാധകർക്കായി പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. കൊറോണ വൈറസ് ബോധവത്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താരം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്.



വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും സെൽഫ് ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുകയാണ്. മാസ്കുകള്‍ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറുകയും ചെയ്തു. അത്തരത്തിൽ തമാശ രൂപേണ ഒരു മാസ്കുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സണ്ണി ലിയോൺ. ഡയപ്പർ മാസ്കാക്കുകയാണ് താരം. വീട്ടിലുള്ള പലവസ്തുക്കളും അത്യാവശ്യഘട്ടത്തിൽ മാസ്ക് ആക്കാമെന്നു പറഞ്ഞാണ് താരം ചിത്രം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.



‘30 സെക്കൻഡ് നിങ്ങള്‍ക്കുണ്ടോ. എങ്കിൽ ഈ കാലത്ത് നിങ്ങൾക്കു തന്നെ അത്യാവശ്യ സുരക്ഷാ കവചങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം’ എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് സണ്ണി ലിയോൺ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ചിത്രത്തിൽ സ്കാർഫാണ് സണ്ണി മാസ്കായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു ചിത്രത്തില്‍ ഡയപ്പറും. ചുവന്ന തുണികൊണ്ടുള്ള ബോക്സിങ്ങ് ഗ്ലൗസുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സണ്ണിയുടെ പുതിയ രീതിയിലുള്ള മാസ്കും കയ്യുറകളും ആരാധകർക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നു തന്നെയാണ് കമന്റുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സണ്ണിയെ പോലെ തന്നെ പശ്ചിമബംഗാളിൽ ഒരാൾ ഡയപ്പർ മാസ്ക് ധരിച്ച് ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വിഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരുന്നു.

