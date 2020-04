20,000 കുട്ടികൾ ജനിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല; പുതുപ്പിറവി ഇല്ലാതാക്കി കൊറോണ

കോവിഡ് കാലത്തെ അടച്ചിടല്‍ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങള്‍ക്കും പ്രയാസകരമാണെങ്കിലും പ്രതീക്ഷയോടെ പുതുപ്പിറവിയുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ നെയ്ത ബ്രിട്ടനിലെ ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞുപോകുന്ന ഓരോ ദിവസവും നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമാണ്. ഐവിഎഫ് ചികിത്സയിലൂടെ കുട്ടികളെ സ്വപ്നം കണ്ടവരാണിവര്‍. ലോക്ഡൗണ്‍ കാലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും പലരുടെയും പ്രായം കൂടുമെന്നതിനാല്‍ പലര്‍ക്കും അവസരം പൂര്‍ണമായോ ഭാഗികമായോ നഷ്ടപ്പെടാം. ഐവിഎഫ് ക്ലിനിക്കുകള്‍ക്കും അടച്ചിടല്‍ ബാധകമാക്കിയതാണ് ഇവര്‍ക്ക് വിനയായത്.



ഏപ്രില്‍ 15 ഓടെയാണ് ബ്രിട്ടനില്‍ ഐവിഎഫ് ചികിത്സ പൂര്‍ണമായി നിര്‍ത്താനുള്ള ഉത്തരവിറങ്ങുന്നത്. ചികിത്സ പകുതി പൂര്‍ത്തിയായവര്‍ക്കും ഉത്തരവ് ബാധകമാക്കിയതോടെ ആയിരക്കണക്കിനു ദമ്പതിമാരുടെ അവസാനത്തെ പ്രതീക്ഷയാണ് ഇല്ലാതായത്. സാമ്പത്തികനഷ്ടം വേറെ. പുതിയ ചികിത്സ തുടങ്ങുന്നതിനും നിരോധനം ബാധകമാണ്. വിലക്ക് ഈ വര്‍ഷാവസാനം വരെ നീണ്ടുനിന്നാല്‍ 20,000 കുട്ടികളുടെ പിറവിയും തടയപ്പെടും. കോവിഡ് കാലത്ത് ഐവിഎഫ് ചികിത്സ അപകടകരമാണ് എന്നതിനാലാണ് ബ്രിട്ടന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നത്.



സ്കാന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഏതാനും മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രം കാത്തിരുന്നവരുടെ ഉള്‍പ്പെടെ ചികിത്സയാണ് ബ്രിട്ടനില്‍ പൊടുന്നനെ നിരോധിച്ചത്. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഡോക്ടറെ കാണാന്‍ കാത്തിരുന്നവരും നിരാശരായി. ഏതാനും മിനിറ്റുകള്‍ കൂടി ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍പോലും ഒരുപക്ഷേ പ്രതീക്ഷാ നിര്‍ഭരമായ സന്ദേശം ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നവരാണ് ഇവര്‍.



സമയമാണ് ഐവിഎഫ് ചികിത്സയിലെ മുഖ്യ ഘടകം എന്നു പറയുന്നു ബ്രിട്ടനില്‍ ഡോക്ടറായ കാതറിന്‍ ഹില്‍. ചിലര്‍ക്കെങ്കിലും ഷട്ട് ഡൗണ്‍ അവരുടെ പ്രതീക്ഷയുടെ അവസാനത്തെ വാതിലും അടഞ്ഞതുപോലെയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ അവസരം അവര്‍ക്ക് ഇനിയും കിട്ടണമെന്നില്ല. തീര്‍ത്തും ദാരുണവും ദുരന്തവുമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് അത്തരക്കാര്‍ കടന്നുപോകുന്നത്- ഡോക്ടര്‍ പറയുന്നു. 2017 ല്‍ മാത്രം 54,000 രോഗികളാണ് ബ്രിട്ടനില്‍ ഐവിഎഫ് ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയരായത്. 20,500 കൂട്ടികള്‍ ജനിക്കുകയും ചെയ്തു. 2020 ല്‍ ഈ സംഖ്യ വര്‍ധിക്കാനിരിക്കെയാണ് ഇരുട്ടടിയായി ലോക്ഡൗണ്‍ എത്തിയത്.



30 ഉം 40ും വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവര്‍ക്കാണ് ആകാംക്ഷയും ഉത്കണ്ഠയും കൂടുതല്‍. കാരണം ലോക് ഡൗണ്‍ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ പ്രായം നന്നായി വര്‍ധിച്ചിരിക്കും. 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവര്‍ക്ക് പല ക്ലിനിക്കുകളും ഇപ്പോള്‍ തന്നെ ചികിത്സ നല്‍കുന്നില്ല. 42 വയസ്സുകഴിഞ്ഞവരുടെ ചികിത്സ പൂര്‍ണമായും നിര്‍ത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. ഒരു കുടുംബം എന്ന പ്രതീക്ഷ പലര്‍ക്കും ഇതോടെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രഹസ്യമായി ചികിത്സ നടത്തിയവരുണ്ട്. അവര്‍ക്ക് ആരോടും ഒന്നും തുറന്നുപറയാനാകാത്ത അവസ്ഥയുമാണ്. എല്ലാം മനസ്സില്‍ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നതോടെ ഇത്തരക്കാര്‍ക്ക് വിഷാദരോഗം ഉള്‍പ്പെടെ വരാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്.

English Summary: Thousands lose last hope of having a baby as lockdown closes IVF clinics