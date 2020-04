സിംഹാസനത്തിനും ഹൃദയത്തിനും ഇടയിൽ 68 വർഷം; എലിസബത്ത് രാജ്ഞിക്ക് 94-ാം പിറന്നാൾ

രാജാവിനെയും രാജ്ഞിയെയും രാജകുടുംബത്തെയും പറ്റി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ അത് ദാസ്യവേലയായി ചിലരെങ്കിലും ചിത്രീകരിക്കും. അതും 94മത്തെ പിറന്നാളിൽ നിൽക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയെപ്പറ്റി ആകുമ്പോൾ. രാജവാഴ്ചയെ പുകഴ്ത്തുകയല്ല ലക്ഷ്യം. രാജാവായാലും രാജ്ഞിയായാലും ഏകാന്തതയും, മാനസിക സമ്മർദവും ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്ന നൊമ്പരങ്ങളും അവർക്കും ഉണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞി എലിസബത്ത് || ന്റെ അത്തരം സഞ്ചാരപഥങ്ങളിലൂടെ ഒരു ചെറിയ യാത്ര.

വേർപാടിനും അധികാരത്തിനും ഇടയിൽ



മകൾ, സഹോദരി, ഭാര്യ, അമ്മ എന്നീ റോളുകളിൽ എലിസബത്ത് സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചെങ്കോൽ കയ്യിലേന്തിയത്. അന്ന് പ്രായം 26. ഭർത്താവ് ഫിലിപ്പ് രാജകുമാരനൊപ്പം കെനിയയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് പിതാവും ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവുമായ ജോർജ് ആറാമൻ മരിക്കുന്നത്. മൂത്ത മകൾ എന്ന നിലയിൽ ബ്രിട്ടന്റെ അടുത്ത പരമാധികാരി. പിതാവ് മരിച്ചെന്ന് അറിഞ്ഞ എലിസബത്ത് ആദ്യം ആരും കാണാതെ ഒരു മുറിക്കുള്ളിൽ തൻ്റെ സങ്കടം പെയ്തിറക്കി. പിന്നീട് തന്റെ പ്രിയ പിതാവിന്റെ വേർപാടിൻന്റെ വേദന ഉള്ളിലൊതുക്കി ബ്രിട്ടനിലേക്ക്. ഭാവി രാജ്ഞിയുടെ ഭാവം പകർത്താൻ വൻ മാധ്യമപ്പട വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തി. കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാകട്ടെ ജീവനക്കാർ ഓരോന്നായി രാജ്ഞിയോടുള്ള ആചാരമര്യാദകൾ പാലിച്ചപ്പോൾ എലിസബത്ത് ആ മാറ്റം ഉൾക്കൊള്ളാൻ സമയമെടുത്തു.

പിതാവിന്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊട്ടാരം ഉദ്യോഗസ്ഥനെത്തി ഏതു പേരാണ് Her Majestyസ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒട്ടും ശങ്കയില്ലാതെ പറഞ്ഞു എലിസബത്ത്. എന്നാൽ രാജപദവിയിൽ മറ്റൊരു പേരാണ് പൊതുവേ സ്വീകരിക്കാറുള്ളതെന്ന് രാജ്ഞിയെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഓർമിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ എലിസബത്ത് എന്ന് തന്നെ മതിയെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചതോടെ മാറ്റങ്ങളുടെ തുടക്കമായി അത് മാറി. രാജ്ഞി എന്ന നിലയിൽ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ ഉൾപെടെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വന്നപ്പോൾ എലിസബത്തിന് പഴയതുപോലെ സ്വതന്ത്രമായി നടക്കാനായില്ല. കൊട്ടരത്തിലെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിലും കുടുംബത്തിന്റെ ചടങ്ങുകളിലും ബ്രിട്ടൻ്റെ ഭരണകാര്യങ്ങളിലും രാജ്ഞിയുടെ വാക്കിനായി കാതോർത്തപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒറ്റക്കാണ് എന്ന തോന്നൽ അവരിൽ ഉണ്ടായി.



ബന്ധങ്ങൾക്കും അധികാരത്തിനും ഇടയിൽ



ഭർത്താവ് ഫിലിപ്പ് രാജകുമാരനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ആദ്യ എതിർപ്പ് രാജ്ഞിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. അത് ഫിലിപ്പ് രാജകുമാരൻ്റെ കുടുംബ പേരിനെ ചൊല്ലിയായിരുന്നു. കുടുംബപേര് മാറ്റണ്ട എന്ന് ഫിലിപ്പ് രാജകുമാരൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ കീഴ്‌വഴക്കങ്ങളും ചിട്ടകളും മാറ്റാൻ ആവില്ലെന്ന് എലിസബത്ത് രാജ്ഞി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫിലിപ്പ് രാജകുമാരന് വഴങ്ങേണ്ടി വന്നു. പ്രണയം തുളുമ്പുന്ന ഫിലിപ്പ് രാജകുമാരൻ അക്കാലത്ത് പല സുന്ദരിമാരുടെയും സ്വപ്‌നമായിരുന്നു. ക്ലബുകളും പാർട്ടികളും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രാജകുമാരൻറെ കറക്കം കൂടിയപ്പോൾ ഭാര്യയായ എലിസബത്തിന് ഇടപെടേണ്ടി വന്നു. 'നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടെന്ന ചിന്ത എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണമെന്ന് ' എലിസബത്ത് രാജ്ഞി ഓർമപ്പെടുത്തി,. സുഹൃത്തും കുതിര കച്ചവടക്കാരനുമായ പോർച്ചയുമായി എലിസബത്തിന് അതിരുവിട്ട സ്നേഹം ഉണ്ടോയെന്ന് ഫിലിപ്പ് രാജകുമാരൻ സംശയിച്ചപ്പോൾ എലിസബത്ത് രാജ്ഞി പറഞ്ഞു 'എനിക്ക് താങ്കളുടെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കി പറയാനാകും ഫിലിപ്പിനോടല്ലാതെ മറ്റാരോടും പ്രണയമില്ലെന്ന്, എന്നാൽ എൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കി താങ്കൾക്ക് പറയാനാകുമോ, എന്ന എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ വാക്കുകൾക്ക് മുന്നിൽ മറുപടി പറയാൻ ഫിലിപ്പ് രാജകുമാരന് ആയില്ല. ഇത്തരം മാനസികസംഘർഷങ്ങളിൽ ഒക്കെ രാജ്ഞി തൻറെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങൾ ദൈവത്തോട് അല്ലാതെ മറ്റാരോടും പങ്കുവച്ചില്ല.

സഹോദരി മാർഗരറ്റായിരുന്നു രാജ്ഞിക്ക് മാനസിക സമ്മർദം ഏറെ ഉണ്ടാക്കിയ മറ്റൊരു ബന്ധു. മാർഗരറ്റ് രാജകുമാരി വിവാഹമോചിതനായ ഒരാളെ പ്രണയിക്കുകയും വിവാഹതയാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇക്കാര്യം സഹോദരിയും രാജ്ഞിയുമായ എലിസബത്തിനെ അറിയിക്കുന്നു. കല്യാണം നടത്താമെന്ന് സഹോദരിക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തെങ്കിലും ചില നൂലാമാലകൾ പിന്നാലെയെത്തി. ഒന്നാമത്തേത് അക്കാലത്ത് വിവാഹമോചനം നേടിയാലും പങ്കാളി ജീവിച്ചിരുന്നാൽ മറ്റൊരാളെ പള്ളിയിൽ വച്ച് വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പള്ളിക്കു പുറത്ത് വിവാഹം നടന്നാൽ രാജകീയ അവകാശങ്ങൾ മാർഗരറ്റിന് നഷ്ടം ആകും. രാജകുടുംബം ആ ആചാരം ലംഘിക്കരുത് എന്ന് രാജ്ഞിക്ക് ഉപദേശം കിട്ടിയപ്പോൾ രാജ്ഞി എന്ന അധികാരം അവർ പ്രയോഗിച്ചു. ഇതിനയി സഹോദരിയുമായി രാജ്ഞി നീണ്ട സംഭാഷണം നടത്തി.. ‘you are my pride, you are my joy’ എന്ന് മക്കളെ ചേർത്തു നിർത്തി ജോർജ് ആറാമൻ പറഞ്ഞത് ഇരുവരും ഓർത്തു. ഒരാൾ മറ്റെയാളെ കൈവിടരുതെന്ന പിതാവിൻ്റെ വാക്കുകളും ഓർത്തു. രാജ്ഞി തൻ്റെ നിലപാട് ഏറെ വേദനയോടെ സഹോദരിയെ അറിയിച്ചപ്പോൾ മാർഗരറ്റ് അത് അതേ വേദനയോടെ ഉൾക്കൊണ്ടു.



ആചാരങ്ങൾ



ബ്രിട്ടൻ്റെ പരമാധികാരിയെ ആഴ്ച്ചയിൽ ഒരിക്കൽ' ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി കാണുന്ന പതിവുണ്ട്. എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയെ അങ്ങനെ ആദ്യം കാണുവാൻ എത്തിയത് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ ആയിരുന്നു. പിതാവിൻറെ പ്രായമുള്ള ചർച്ചിലിനെ കണ്ടപ്പോൾ എലിസബത്ത് രാജ്ഞി ഇരിക്കുവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ചർച്ചിൽ പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രിമാർ രാജാവിൻ്റെയോ രാജ്ഞിയുടേയോ മുമ്പിൽ ഇരിക്കാറില്ല. തുടർന്ന് രാജ്ഞി ഇരുന്നു, പ്രധാനമന്ത്രി നിന്നു. (ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ). വിശിഷ്ടാഥികളെ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അവരെക്കുറിച്ചും അവരുടെ നിലപാടുകളെക്കുറിച്ചും ഹോബികളെക്കുറിച്ചും അവർ വിശാലമായി പഠിച്ചിരുന്നു. നിരന്തരം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിമർശിച്ചിരുന്ന ലേഖകനെ കൊട്ടാരത്തിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി തൻറെ ശൈലിയിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ എന്തെന്ന് ചോദിക്കുകയും അവർ കാലോചിതമായി മാറുകയും ചെയ്തു.

തുടരുന്ന നൊമ്പരങ്ങൾ



മകൻ ചാൾസ് രാജകുമാരനും ഡയാന രാജകുമാരിയുമായുള്ള ബന്ധം പിരിയുമ്പോഴും ഹാരി രാജകുമാരൻ രാജകീയ അവകാശങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വച്ചപ്പോഴും ആ മനസ് കലങ്ങാതിരുന്നത് അനുഭവസമ്പത്തുകൊണ്ടാവും. ഫിലിപ്പ് രാജകുമാരനെ മെരുക്കിയെടുത്ത രാജ്ഞിയുടെ ദാമ്പത്യം 70 വർഷം പിന്നിട്ടു. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം രാജ്ഞിയായ ബഹുമതി കൂടി സ്വന്തമാക്കിയാണ് ഇക്കുറി പിറന്നാൾ ആഘോഷം. 1926 ഏപ്രിൽ 21ന് ജനിച്ച രാജ്ഞിയുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷം ജൂണിലാണ്.ഇക്കുറി കോവിഡ് മൂലം ആഘോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലെന്നാണ് കൊട്ടാര വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചത്.

English Summary: The Queen Is Celebrating Her Birthday on Zoom With the Royal Family