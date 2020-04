മാസ്കുകൾ തുന്നി രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഭാര്യ; കോവിഡിൽ ലോകത്തിന് മാതൃകയായി ഇന്ത്യ

രാജ്യം ഒന്നാകെ കോവിഡ്–19 മഹാമാരിക്കെതിരെ ശക്തമായി പോരാടുകയാണ്. തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നൽകുന്നുമുണ്ട്. ഇതിനിടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ വനിത സവിത കോവിന്ദ് മാസ്ക് തുന്നുന്നതിന്റെ ചിത്രവും പുറത്തുവന്നു. ഡൽഹിയിലെ വിവിധ ഷെൽട്ടർ ഹോമുകളിലേക്ക് ഈ മാസ്കുകൾ എത്തിക്കും. ചുവപ്പു നിറമുള്ള തുണികൊണ്ടുള്ള മാസ്കിട്ട് സവിത കോവിന്ദ് മാസ്ക് തുന്നുന്ന ചിത്രമാണ് പുറത്തുവന്നത്.



നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കോവിഡ്–19 മഹാമാരിയെ നേരിടാമെന്ന സന്ദേശം നൽകുന്നതാണ് ചിത്രം. അതേസമയം, വരും ദിവസങ്ങളിലും ജാഗ്രത തുടരണമെന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നത് തുടരണം, ഫെയ്സ് മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിർദേശങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൊറോണ വൈറസ് ബാധ തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മാസ്കുകൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. തുണി മാസ്കുകൾ, സർജിക്കൽ മാസ്കുകൾ, എൻ95 മാസ്കുകൾ എന്നിവയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: First Lady stitches face masks for shelter homes in fight against coronavirus