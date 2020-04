വളർത്തുനായയെ തിരഞ്ഞ് ബാനറുമായി ആകാശത്ത് വട്ടംകറങ്ങി യുവതി; ഒടുവിൽ...?

കാണാതെ പോയ അരുമമൃഗത്തെയും തിരഞ്ഞ് ഒരു യുവതി വിമാനത്തിൽ സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചത് ഓർമയുണ്ടോ? വളർത്തുനായയെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നവർക്ക് 7000 ഡോളർ പ്രതിഫലം നൽകുമെന്നും യുവതി പറഞ്ഞിരുന്നു. നീലക്കണ്ണുള്ള ഓസ്ട്രേലിയൻ ഷെപ്പേഡ് ഇനത്തിൽപെട്ട നായയെ തിരഞ്ഞായിരുന്നു യുവതിയയുടെ യാത്ര.

31 കാരിയായ എമിലി ടലെർമോയെ തേടി തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു ആ ഫോണ്‍വിളി എത്തിയത്. പാംഡെയിലിലെ ഒരുമൃഗ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു വിളി. സതേൺ കാലിഫോർണിയയിൽ നിന്ന് 600 കിലോമീറ്റർ അകലെ. അവളുടെ ഫോൺനമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയ മൈക്രോചിപ്പോടു കൂടിയ നായയെ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു. അത് തന്റെ വളർത്തുനായ ജാക്സണ്‍ തന്നെയാണോ എന്നറിയാനായി മൃഗസംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലുള്ളവരോട് നായയുടെ ഫോട്ടോ അയക്കാൻ എമിലി ആവശ്യപ്പെട്ടു.



‘ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയി. അത് അവൻ തന്നെ.’– എമിലി പറയുന്നു. ഡിസംബർ 14 മുതൽ എമിലി തന്റെ നായയെ തിരയുന്നുണ്ട്. തിരച്ചിലിന്റെ ഭാഗമായി www.bringjacksonhome.com വെബ്സൈറ്റും അവർ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. നായയെ കണ്ടെത്തി നൽകുന്നവർക്ക് 7000 ഡോളർ പ്രതിഫലവും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. നായയുടെ ഫോട്ടോയുള്ളതായിരുന്നു ആ അക്കൗണ്ട്. മാത്രമല്ല, നായയെ അന്വേഷിച്ചുള്ള ബാനർ കെട്ടിയ വിമാനത്തിൽ ഓക്‌ലാൻഡിലും സാൻഫ്രാൻസിസ്കോയിലും സഞ്ചരിച്ചു. പക്ഷേ, നായയെ കുറിച്ച് വിവരമൊന്നും ലഭിച്ചില്ല.



നായയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി സുഹൃത്തുക്കളും മറ്റും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. എന്തായാലും മാസങ്ങൾക്കു ശേഷം എമിലിക്ക് തന്റെ അരുമമൃഗത്തെ കിട്ടി. അവനിപ്പോൾ ആരോഗ്യവാനായി വരികയാണ്. അവനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ സന്തോഷവതിയാണ് – എമിലി പറഞ്ഞു.

