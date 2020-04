ലൈവ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനിടെ അപകടം; മാധ്യമപ്രവർത്തകയുടെ ഐതിഹാസിക രക്ഷപ്പെടൽ- വിഡിയോ

‘ശാന്തമായി ജോലി തുടരൂ’ എന്ന് പലപ്പോഴും ജേണലിസ്റ്റുകൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു വാചകമാണ്. ഈ വാചകം അന്വര്‍ഥമാക്കും വിധം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ താരമാകുകയാണ് ക്രിസ്റ്റന്‍ വെൽക്കർ എന്ന അമേരിക്കൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തക. ലൈവ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനിടെ അപകടകരമായ ഒരു സംഭവം അരങ്ങേറിയെങ്കിലും ക്രിസ്റ്റിൻ ശാന്തമായി ജോലി തുടർന്നു. ക്രിസ്റ്റിന്റെ ധീരമായ നീക്കത്തെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ.



‌ലൈവ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനിടെ ശക്തമായ കാറ്റിൽ കാമറയ്ക്കു മുന്നിൽ വച്ച രണ്ട് സ്റ്റാന്റിങ് ലൈറ്റുകൾ മറിഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു. അൽപം മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ ഭാരമുള്ള ഈ ലൈറ്റുകൾ ക്രിസ്റ്റിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വീണ് അപകടമുണ്ടാകുമായിരുന്നു. തലനാരിഴയ്ക്കാണ് ക്രിസ്റ്റിൻ രക്ഷപ്പെട്ടത്. സാധരണഗതിയിൽ ഇത്തരം ഒരു സംഭവമുണ്ടായാൽ അവിടെ നിൽക്കുന്നയാൾ ഒന്ന് ഞെട്ടുകയെങ്കിലും ചെയ്യും. എന്നാൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ വളരെ ശാന്തയായി തന്നെ അവർ ജോലി തുടരുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം.

ഇവരെ ധൈര്യശാലിയെന്നു വിളിച്ച് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ.വെൽക്കറുടെ വിഡിയോ ഐതിഹാസികം എന്നു പറയുന്നവരുമുണ്ട്. നിരവധിപേർ വിഡിയോ കാണുകയും പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

