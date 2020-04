അമ്മയാണ്, പക്ഷേ, കാക്കിയാണെന്റെ വേഷം; ഇപ്പോഴല്ലാതെ പിന്നെ എപ്പോള്‍? ഹൃദയം തൊട്ട് മൗസം

പൊലീസ് വേഷം തിരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ പേരിൽ കുടുംബത്തില്‍ നിന്നും അയൽക്കാരിൽ നിന്നും നിരവധി വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഡൽഹി സ്വദേശി മൗസം യാദവിന്. എന്നാൽ, കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ ഈ പോരാട്ടത്തിൽ മുന്‍നിരയിൽ അണിനിരന്ന അവളെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അവർ.

തന്റെ ഒന്നര വയസ്സുകാരന്‍ മകനെ വീട്ടിലാക്കി മാസ്കും ഗ്ലൗസും ധരിച്ച് തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റുകയാണ് 26കാരിയായ മൗസം. രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നായ മെഹ്റൗലിയിലെ അഹിംസസ്ഥലിലാണ് മൗസമിന് ഡ്യൂട്ടി. തുടക്ക സമയത്ത് ലീവെടുക്കാൻ വീട്ടുകാർ മൗസമിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ വീട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം നിരസിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് മൗസം പറഞ്ഞു.



‘ജനസേവനത്തിനായാണ് ഞാൻ കാക്കിയണിഞ്ഞത്. ഇപ്പോഴല്ലാതെ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്റെ കടമ നിറവേറ്റണ്ടത്്?’ എന്നായിരുന്നു വീട്ടുകാരോട് മൗസമിന്റെ ചോദ്യം. ഗുരുഗ്രാമിൽ ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന മൗസമിന്റെ ഭർത്താവ് പ്രവീൺ യാദവ് ലോക്ഡൗണിന്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്നാണ് ജോലിചെയ്യുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ജോലിക്കു പോകുന്നതില്‍ ഭർത്താവ് മാത്രമാണ് തനിക്ക് പൂർണപിന്തുണ നൽകിയതെന്നും മൗസം പറഞ്ഞു. കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതും ഭർത്താവാണ്.ജോലിയോടുള്ള അവളുടെ അർപ്പണ മനോഭാവം വീട്ടുകാരുടെ ചിന്താഗതിയെയും മാറ്റി. ഇപ്പോൾ വീട്ടുകാർക്ക് അവളെയോർത്ത് അഭിമാനമാണ്.

English Summary: Wore khaki to serve people: Delhi Police Constable puts duty before taking care of toddler son