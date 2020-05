ആൺമക്കൾ ‘മടിയൻമാരായ മന്ദബുദ്ധികൾ’, അന്നേ കരുത്തയായ കൊറിയൻ ‘രാജകുമാരി’

ഉത്തരകൊറിയയുടെ ഭരണചക്രം നിലവില്‍ തിരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഒരു യുവതിയാണെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ അതൊരു തമാശയായി തള്ളിക്കളയേണ്ടതില്ല. അങ്ങനെ കരുതാന്‍ ന്യായമുണ്ട്. ശക്തമായ സാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. അതു സംഭവിച്ചില്ല എന്നു മാത്രം. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ആ സാധ്യതയ്ക്കു വീണ്ടും ജീവന്‍വച്ചിരിക്കുന്നു. പൊതുവേദിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും കിംജോങ് ഉന്നിന്റെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയെ പറ്റിയുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നുണ്ട്.



മുന്‍ ഏകാധിപതി കിം ജോങ് രണ്ടാമന്‍ റഷ്യ സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയത് 20 വര്‍ഷം മുന്‍പ്. അന്ന് തന്നെ അനുഗമിച്ച റഷ്യന്‍ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിയോട് അദ്ദേഹം ഒരു കുറ്റസമ്മതം നടത്തി. അപൂര്‍വമായ ഒരു പ്രസ്താവന. 2001 ലാണ് സംഭവം. കോണ്‍സ്റ്റാന്റിന്‍ പുലിക്കോവ്സ്കി എന്ന നയതന്ത്ര പ്രതിധിയാണ് അന്നു കൂടെയുണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പിന്നീട് അന്നത്തെ പ്രസ്താവന പുറത്തുവിട്ടതും.



കിമ്മിന് ഏഴു മക്കളാണ്. ഇന്നത്തെ ഏകാധിപതിയായ കിം ജോങ് ഉന്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ മകനാണ്. അന്നൊരു കൗമാരക്കാരന്‍. കിം ജോങ് രണ്ടാമന്റെ പിന്‍ഗാമിയാകുന്നത് ആരാണെന്ന് അന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ മക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള കോണ്‍സ്റ്റാന്റിന്റെ ചോദ്യത്തിന് സാധാരണയില്‍ അധികം പ്രാധാന്യവുമുണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ രണ്ടു പെണ്‍മക്കളെക്കുറിച്ചും അന്ന് കിം വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണു പറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ ആണ്‍മക്കളെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോള്‍, ‘മടിയന്‍മാരായ മന്ദബുദ്ധികള്‍’ എന്നാണദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അവരില്‍ ഒരാള്‍ പില്‍ക്കാലത്ത് കിമ്മിന്റെ പിന്‍ഗാമിയായി എന്നതു വിചിത്രം.



എട്ടു വര്‍ഷം മുന്‍പ് 2009ലാണ് കിം ജോങ് ഉന്നിനെ അധികാരത്തില്‍ എത്തിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയ തുടങ്ങുന്നത്. രണ്ടുവര്‍ഷത്തിനുശേഷം കിം രണ്ടാമന്‍ ഹൃദയാഘാതത്തെത്തുടര്‍ന്നു മരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതോടെ, മകനു പകരം തന്റെ പിന്‍ഗാമിയാകാന്‍ കിം പെണ്‍മക്കളില്‍ ഒരാളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിരുന്നോ എന്നതു പുറത്തുവന്നുമില്ല. എങ്കിലും മകള്‍ കിം യോ ജോങിനെ കിം രണ്ടാമന്‍ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. രാജകുമാരി എന്നുപോലും വിളിച്ചിരുന്നു. കിമ്മിന്റെ ഇടതുവശത്ത് ഇരിക്കാന്‍ എന്നും അവകാശമുണ്ടായിരുന്നതും കിംയോ ജോങ്ങിനുതന്നെ. ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലതുവശത്തു മാത്രമാണിരുന്നിരുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹം മകളെ പിന്‍ഗാമിയാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നിരിക്കാം. പക്ഷേ, ഒന്നിലധികം ആണ്‍മക്കളുണ്ടായിരിക്കെ അതിനുള്ള സാധ്യത തകരുകയായിരുന്നു.



ഇന്നും പുരുഷ മേധാവിത്വമാണ് ഉത്തര കൊറിയന്‍ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖമുദ്ര. പ്രധാന പദവികളെല്ലാം പുരുഷന്‍മാര്‍ക്കുതന്നെയാണ്. സ്ത്രീകള്‍ പുരുഷന്‍മാര്‍ക്ക് വിധേയരാണ്. അടങ്ങിയൊതുങ്ങി കഴിയേണ്ടവരും. സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങള്‍ക്കും ഇപ്പോഴും ഉത്തരകൊറിയയില്‍ കുറവില്ല. അതു ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ തന്നെ ഭാഗവുമാണ്. കാര്യങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും കിം യോ ജോങ്ങ് ശക്തയാണ്. ഭരണതലത്തിലും പാര്‍ട്ടിയിലുമെല്ലാം.



കിം ജോങ് ഉന്‍ പൊതുരംഗത്തു മാറി നിന്ന സമയത്ത് കിം യോ ജോങ്ങിന്റെ പേര് വീണ്ടും സജീവമായി. ഏപ്രില്‍ 11 ന് വര്‍ക്കേഴ്സ് പാര്‍ട്ടിയുടെ കൊറോണ പ്രതിരോധ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തതിനു ശേഷമാണ് കിം ജോങ് ഉന്‍ അപ്രത്യക്ഷനായത്. അതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും പ്രസക്തിയേറി. ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു ശേഷം വിശ്രമിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു പുറത്തു വന്ന വാര്‍ത്തകള്‍. 36കാരനായ കിം ജോങ് ഉന്നിന് അമിതഭാരത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ നേരത്തെതന്നെയുണ്ട്. മദ്യപാനവും പുകവലിയും ഇപ്പോഴും നിര്‍ത്തിയിട്ടില്ലെന്നുമാണ് വാര്‍ത്തകള്‍. കഴിഞ്ഞദിവസം സുന്‍ജനില്‍ ഫോസ്ഫാറ്റിക് ഫെര്‍ട്ടിലൈസര്‍ ഫാക്ടറി ഉദ്ഘാടനത്തിന് എത്തിയപ്പോഴും അദ്ദേഹം സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തായിരുന്നു. എന്തായാലും അവിടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപത്തുതന്നെയുണ്ടായിരുന്നു പിന്‍ഗാമിയാകുമെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന സഹോദരി കിം യോ ജോങ്. കിമ്മിന്റെ മക്കളില്‍ ആരും തന്നെ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള പ്രായത്തിലെത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ സഹോദരി തന്നെ അധികാരത്തില്‍ എത്തുമെന്നും പല നിരീക്ഷകരും ഉറച്ചുവശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഉത്തരകൊറിയ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലമല്ല എന്നതുമാത്രമാണ് പ്രധാന തടസ്സം.



ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം രാജ്യത്ത് കൂടുതല്‍ തന്നെയാണ്. പുരുഷന്‍മാര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ തന്നെ കൃത്യമായ ജോലികള്‍ വിഭജിച്ചുനല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്‍പ്പെടെ സ്ത്രീകളാണ് മുന്‍നിരയില്‍. എന്നാല്‍ അവര്‍ക്കെതിരായ വിവേചനവും പ്രകടമാണ്. പുരുഷന്‍മാര്‍ക്കു ലഭിക്കുന്നതുപോലുള്ള സാമൂഹിക പദവികളും അവര്‍ക്കു ലഭിക്കാറില്ല. വിദ്യാഭ്യാസവും കിട്ടാക്കനിയാണ്.



രണ്ടു വര്‍ഷം മുമ്പ് ദക്ഷിണ കൊറിയയില്‍ വിന്റര്‍ ഒളിംപിക്സ് നടന്നപ്പോള്‍ സഹോദരനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് എത്തിയത് കിം യോ ജോങ്ങായിരുന്നു. അന്ന് ക്യാമറകളെല്ലാം യോയ്ക്കു പിന്നാലെയായിരുന്നു. ഭരണ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇപ്പോള്‍തന്നെ കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ പ്രധാന സഹായിയും സഹോദരി തന്നെയാണ്. പൊതുരംഗത്ത് ഉന്നിന്റെ പ്രതിഛായ സുരക്ഷിതമായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതും യോയുടെ ചുമതല തന്നെ. വര്‍ക്കേഴ്സ് പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രൊപഗന്‍ഡ ആന്‍ അജിറ്റേഷന്‍ വിഭാഗത്തിന്റെ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ എന്ന പദവിയും വഹിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ പാര്‍ട്ടിയുടെ പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പറുമാണ്. എന്നാല്‍ യോയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും ഉത്തരകൊറിയയില്‍ ഉള്ളവര്‍ക്കുപോലും അറിയില്ല എന്നതാണു സത്യം. ജനനത്തീയതി ആര്‍ക്കും അറിയില്ലെങ്കിലും 30 നും 40 നും ഇടയിലാണു പ്രായം എന്നാണു പൊതു നിഗമനം. സഹോദരനെപ്പോലെ സ്വിറ്റ്സര്‍ലന്‍ഡില്‍ തന്നെയായിരുന്നു യോയുടെയും വിദ്യാഭ്യാസം. കിമ്മിന്റെ ആരോഗ്യ നില അടുത്തുതന്നെ വീണ്ടും മോശമായാല്‍ ഒരുപക്ഷേ കിം രണ്ടാമന്‍ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ യോ ഭരണത്തിന്റെ തലപ്പത്ത് എത്തിക്കൂടെന്നില്ല. എങ്കില്‍ അതു തന്നെയായിരിക്കും ഉത്തരകൊറിയയില്‍ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവവും.

English Summary: What Kim Yo Jong's rise to the top says and doesn't say about being a woman in North Korea