ബാർബിയെ പോലെയാകാൻ ചുണ്ടുകളിൽ ആസിഡ് ഇൻജക്ഷൻ; കണ്ട് പകച്ച് ‌സോഷ്യൽ മീഡിയ

രൂപത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ താരങ്ങളാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ നിരവധിയുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാണ് ബൾഗേറിയയിൽ നിന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റഗ്രാം മോഡൽ ആൻഡ്രിയ ഇവനോവ. 22 വയസാണ് ആൻഡ്രിയയുടെ പ്രായം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുണ്ടുകള്‍ക്കുടമയാകാൻ വേണ്ടി ആസിഡ് ഇൻജക്ഷൻ ചെയ്തു. അതും ഒന്നും രണ്ടും തവണയല്ല. 20തവണ.



സാധാരണയുള്ളതിനെക്കാൾ നാലിരട്ടി വലിപ്പമുള്ള ചുണ്ടുകളുമായി നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണ് അടുത്തിടെ ആൻഡ്രിയ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ചുണ്ടിലെ പരീക്ഷണം നിര്‍ത്താൻ ആൻഡ്രിയ ഒരുക്കമല്ല. ലോകത്തില്‍ തന്നെ എറ്റവും വലിയ ചുണ്ടുകൾക്ക് ഉടമയാകുന്നതു വരെ തന്റെ പരീക്ഷണം തുടരുമെന്നാണ് ആൻഡ്രിയ പറയുന്നത്.



2018 മുതലായിരുന്നു ആൻഡ്രിയ തന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ പരീക്ഷണം തുടങ്ങിയത്. ഓരോ ഇൻജക്ഷനും ചെലവഴിച്ചത് ആയിരങ്ങളും. ബാർബി ഡോളിനെ പോലെയാകുക എന്നതാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും ആൻഡ്രിയ പറയുന്നു. ‘ഇത് വളരെ നല്ലതായാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ചില ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് എന്റെ ചുണ്ടുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ പരമാവധി വലിപ്പമായി എന്നാണ്്. എന്നാൽ കൂടുതൽ വലിപ്പം വേണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. ഏതാനും ഇൻജക്ഷൻ കൂടി നടത്താമെന്ന് എന്റെ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനായി രണ്ടുമാസം കൂടി കാത്തിരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ’– ആൻഡ്രിയ ഇവനോവ പറയുന്നു.



പുതിയ ചുണ്ടുകൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇൻജക്ഷൻ നടത്തി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഭക്ഷണംം കഴിക്കാനൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നതായും ആൻഡ്രിയ വ്യക്തമാക്കി. ചുണ്ടിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ഇൻജക്ഷൻ നടത്താനുള്ള തയാറാടെപ്പിലാണ് ആൻഡ്രിയ. കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം ചുണ്ടുകൾക്ക് 18 ഇൻജക്ഷനുകൾ ചെയ്തു. ചുണ്ടുകളുടെ വലിപ്പം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിവിധ ക്ലിനിക്കുകൾ താൻ സന്ദർശിച്ചതായും അവർ വ്യക്തമാക്കി. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചുണ്ടുകളെ പ്രശംസിച്ചും വിമർശിച്ചും നിരവധി കമന്റുകൾ വരാറുണ്ട്. മാത്രമല്ല ചില അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും വിവാഹാഭ്യർഥന വരാറുണ്ടെന്നും ആൻഡ്രിയ പറഞ്ഞു. തന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളാണെന്നും പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവുമായ കമന്റുകൾ ലഭിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ കൂടുതലായി നെഗറ്റീവ് കമന്റുകളാണ് പറയാറുള്ളത്.- അവർ വ്യക്തമാക്കി.

