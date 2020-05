കടുത്ത തലവേദന; യുവതിയുടെ മസ്തിഷകത്തിൽ 6 ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിൽ ജീവനുള്ള വിര

സ്ത്രീയുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്നും ജീവനുള്ള വിരയെ പുറത്തെടുത്തു. ചൈനയിലാണ് സംഭവം. കടുത്ത തലവേദനയുമായി ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടിയെത്തിയതായിരുന്നു യുവതി. തലവേദനയ്ക്കു കാരണം മസ്തിഷ്കത്തിലെ വിരയാണെന്നായിരുന്നു പരിശോധനയിലെ കണ്ടെത്തൽ.



അപസ്മാരത്തെ തുടർന്നാണ് ഷിയോയിയെ നഞ്ചിയാങ്ങിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മസ്തിഷ്കത്തിലെ വിരയെ കണ്ടെത്തിയത്. ഉടൻ തന്നെ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയാക്കി. ശസ്ത്രക്രിയയലൂടെ ജീവനുള്ള വിരയെ പുറത്തെടുത്തു. മോശം ഭക്ഷണ രീതിയിലൂടെയാണ് യുവതിയുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ വിര ബാധിച്ചതെന്നു ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു. പാതി വേവിച്ച മാംസം യുവതി സ്ഥിരമായി കഴിച്ചിരുന്നു.

‌യുവതിയുടെ തലയിൽ നിന്നും പുറത്തെടുത്ത വിരയുടെ ദൃശ്യങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുകയാണ്. ‘10 സെന്റീമീറ്ററായിരിരക്കും വിരയുടെ വലിപ്പമെന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയത്. എന്നാൽ പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ ഏതാണ് ആറ് ഇഞ്ച് വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ന്യൂഡിൽ പോലെ വെളുത്ത നിറത്തിലായിരുന്നു വിര. ഞങ്ങൾ അതിനെ പൂർണമായും പുറത്തെടുത്തു.’– ഡോക്ടർ ഡായ് വെയ് വ്യക്തമാക്കി.

വൃത്തിയില്ലാത്ത ഇറച്ചിയിൽ നിന്നാണ് വിര വരുന്നത്. പ്രധാനമായും സീഫുഡിൽ നിന്ന്. അത് പലജീവികളെയും ഭക്ഷിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഇത്തരം വിരകൾ മസ്തിഷ്കത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിക്കുകയും ബ്ലീഡിങ്ങിനു കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. – ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് കൃത്യസമയത്ത് പരിശോധിക്കാൻ തോന്നിയതും ശസ്ത്രക്രിയ വിജയിച്ചതും. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ചെനയിൽ ഒരു പുരഷന്റെ ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്നും വിരയെ പുറത്തെടുത്തിരുന്നു. വൃത്തിഹീനമായ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും വെള്ളത്തിലൂടെയുമാണ് വിര ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്.

